Singh Viki: "Beteg dolgokat csináltam a testemmel"

"Éljenek a széles csípőjű csajok!" – biztatja követőit közösségi oldalán Singh Viki, aki büszke rá, hogy korábbi testképzavara – ami hosszú évekig borút okozott a lelkében – mára a múlté –– Tinikoromban rengeteget diétáztam, és egy egészségtelen, torz tükör volt a fejemben. Beteg dolgokat csináltam a testemmel, anorexiás is voltam. Volt, hogy 47 kilóra fogytam és kiájultam az iskolapadból. De előfordult olyan is, hogy feladtam a koplalást, harminc kilót felszedtem, és egy tehenet láttam a tükörben – emlékezett az énekesnő, aki sokáig képtelen volt megbarátkozni százcentis csípőbőségével. Utálta a testét, mígnem pár éve a homokóra alkat jött divatba.Viki végül rádöbbent, hogy neki sem kell szégyenkeznie.– Egyáltalán nem tetszettek az ilyen Kim Karda­shian-, JLo-, Shakira-féle testalkatok, de elkezdtem kirakni őket háttérképnek a telefonomra, és tudatosan meg akartam szeretni azt, ahogy kinéznek. Napról napra barátkoztam a látvánnyal, és általuk végül a saját alakomat is megszerettem – árulta el titkát az énekesnő, aki szerint a legfontosabb: ne válasszunk elérhetetlen példaképet!Az énekesnő tudja, mi az a súly, ami jól áll, és próbálja is megtartani, de már nem sanyargatással, hanem helyes táplálkozással és edzéssel.