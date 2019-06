Sok édesapa kihagyja ezt a lehetőséget

A 187 országból mintegy 90 biztosít néhány napos vagy hetes fizetett apasági szabadságot a gyermekük születése után az apáknak, hogy ezzel is támogassa a nemi egyenlőséget, bevonja a férfiakat a gyermekgondozásba - ismertette a Promundo. Az amerikai központú szervezet hét országban csaknem 12 ezer emberrel végzett kutatásából kiderült, hogy a férfiaknak kevesebb mint a fele vette ki a teljes neki járó apasági szabadságot gyermeke születése vagy örökbefogadása után. A kanadai férfiak többsége arra hivatkozott, hogy döntésük mögött pénzügyi aggodalmaik álltak.



Egy másik tanulmány megállapította: 20 országból 15-ben a férfiak többsége vélte úgy, hogy a pelenkázás, a fürdetés és az etetés a nők dolga. Ezt a nézetet Egyiptomban, Indiában, Pakisztánban, Moldovában, Nigériában és Maliban a férfiak több mint 80 százaléka vallja.



A Promundo jelentésének társszerzője, Brian Heilman hangoztatta: ilyen otthoni elvárások tartják vissza a nőket karriercéljaik elérésétől.



Kétszázkét évbe telik, amíg megvalósulhat a nők és férfiak gazdasági egyenjogúsága - állapította meg az a nemek közötti szakadékkal foglalkozó 2018-as globális jelentés, amelyet a Világgazdasági Fórum bocsátott ki.



A nemek közötti egyenlőtlenségről háromévenként tanácskozó Woman Deliver konferencia jelentése szerint Kanadában a férfiak 40 százaléka, Japánban 35 százaléka nem vett ki apasági szabadságot legutóbb született gyermeke után. Brazíliában a férfiak 27 százaléka, Argentínában 20 százaléka, Hollandiában 18 százaléka, Nagy-Britanniában 16 százaléka nem élt az apasági szabadsággal, holott a legtöbb nő szerint az anyáknak fizikailag és szellemileg is jobb, ha az apák legalább két hétig szabadságon vannak a gyermek születése után.



Az Egyesült Államokban nincs kötelezően kiadandó anyasági vagy apasági szabadság, a munkaadók maguk határozzák meg, hogy mennyi szabadságot engedélyeznek a gyermek születése után.



A Promundo programigazgatója, Kato-Wallace szerint a munkahelyeken meg kell változtatni a normákat és a kultúrát. Mint mondta: a vállalatok és szervezetek vezetőinek személyes példát is kell mutatniuk azzal, hogy maguk is apasági szabadságra mennek gyermekük születése után, s ezzel másokat is erre ösztönöznek.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)