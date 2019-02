Sokkal laposabb az Ultima Thule égitest, mint eddig vélték

Illusztráció

A képeket a New Horizons akkor készítette, amikor január elsején elrepült a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje, a 2014 MU69, nem hivatalos nevén Ultima Thule kisbolygó mellett. A képeken a kisbolygó sötét, csak az egyik oldalának egy keskeny sávját világítja meg a Nap. A tudósok azonban meg tudják határozni, a háttérben hunyorgó csillagok fényéből, hogy merre vannak az égitest körvonalai Korábban azt mondták, az Ultima Thule két egymáshoz kapcsolt gömbszerű test, a hétvégén a Twitterre feltöltött videó azonban laposnak mutatja a kisbolygót. A New Horizons tudósai most úgy vélik, az égitest nagyobbik fele, az Ultima becenevű gigászi palacsintára hasonlít, a kisebbik rész horpadt dióra."Tudományos rejtély, hogy jöhetett létre ilyen alakú test. Sosem láttunk ilyesmit a Nap körül keringeni" - mondta el a BBC-nek Alan Stern vezető kutató. A New Horizons űrszondát 2006. január 19-én indították útnak, elsődleges feladata a Pluto kutatása volt, 2015. július 14-én haladt el a törpebolygó mellett, miden eddiginél közelebb jutva hozzá. Az Ultima Thulét 2014-ben a Hubble teleszkóp fedezte fel, a NASA 2015-ben döntött úgy, hogy a New Horizons misszióját kiterjesztik a kisbolygó vizsgálatára