Sosem lehetünk túl öregek, hogy kipróbáljunk valami újat - A 107 éves Jack Reynolds sorra dönti a rekordokat

Reynolds 2016 óta minden születésnapján megdöntött egy világrekordot, a 104.-en megcsináltatta az első tetoválását, majd hullámvasúton és drótkötélpályán is utazott, amit addig egyetlen kortársa sem tett meg - írja az Origo Jack Reynolds a 107. születésnapja után két nappal egy kedvelt brit szappanopera, a Hollyoaks stábjával forgatott, amivel be is került a Guinness Rekordok Könyvé-be, ő lett a valaha volt legidősebb ember, aki szappanoperában szerepelt.