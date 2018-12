Sting jövőre visszatér Budapestre

A Cherrytree Management és a Live Nation jelentette be hogy Sting európai turnéra indul. A My Songs néhány különleges fesztiválfellépésből és önálló koncertekből álló sorozat, amit a világ egyik legnépszerűbb művésze 2019. július 2-án elhoz Budapestre is.Sting: My Songs koncertek olyan dinamikus előadások lesznek, amelyek Sting legnépszerűbb dalaira összpontosítanak, és felölelik a tizenhatszoros Grammy-díj nyertes énekes teljes karrierjét, a Police együttessel és szólóművészként is.A rajongók biztosan hallhatják majd többek között az Englishman In New York, a Fields Of Gold, a Shape Of My Heart, az Every Breath You Take, a Roxanne és a Message In A Bottle dalokat Stingtől és kísérő rockbandájától - írják a közleményben