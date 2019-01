Szakítás után kinél legyen a gyerek? Dobó Katáék a heti váltás mellett tették le a voksukat

Heti váltásban van Szofi, egy hetet van velem, és egy hetet az apukájával. Lassan negyedik éve így megy, nagyon szereti az apukáját, rendkívüli módon ragaszkodnak egymáshoz. Azt gondolom, hogy minden szempontból jó ez a rendszer, hiszen így mind a ketten benne vagyunk a kislányom életében

Egy kisgyereket egyedüli anyaként nevelni nem könnyű, ezt minden szülő tudja. A feladat még nehezebbnek tűnik, ha ez az édesanya nem nyolctól négyig dolgozik, mint az átlag, hanem rendszerint este hatkor megy el otthonról, és éjfél előtt ér csak haza.Dobó Kata nagyon ritkán beszél a kislányáról, Szofiról, és eddig szinte soha nem mondta el, hogyan telnek édesanyaként a hétköznapjai. A színésznő most kivételt tett, a Jakupcsek plusz című műsorban a Nők a csúcson – Gyerekkel is megy?! témát járták körül a műsorvezetővel.Dobó Kata beszélt arról, hogy miként oldják meg azt, hogy a kislányuk az anyukájával és az apukájával, Gulyás Levente zenei rendezővel is elég időt töltsön.– mondta a színésznő a műsorban.Kata számára a legnehezebb percek azok, amikor az angyalarcú kis Szofi azt mondja neki a színházba indulás előtt: anya, ma ne menj!A teljes cikkért kattintson IDE