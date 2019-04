Számmisztika a Dalmata utca 101-ben

Március 25-én debütált a Dalmata utca 101 a Disney Channel képernyőjén! Ha érdekel pár bűvös számadat a sorozat készítőitől, akkor olvass tovább!



101 - Hallottad már a Dalmaták neveiből álló dalt? Képzeld, a szövegben mind a 101 dalmata neve elhangzik! Lássuk, meg tudod-e jegyezni mindegyiket!



0 - A show-ban van egy dalmata, akinek egy pöttye sincs. A neve Dorothy, és ő a legfiatalabb kiskutyus a családban. Szerinted is ő a legaranyosabb?



3 - A hármasikrek (Dimitri 1, Dimitri 2 és Dimitri 3) fülein a pöttyök száma passzol a nevükben szereplő számhoz. Ha közelebbről vizsgáljuk meg a kutyusokat, akkor láthatjuk, hogy Dimitri 1-nek egy pöttye van, Dimitri 2-nek két pöttye, Dimitri 3-nak pedig 3 pöttye van. Pöttyök, pöttyök mindenhol!



106 - Összesen 106 karakter szólal meg a sorozatban. Ez még gombócból is sok!



5 - Ha a pincét és a padlást is beleszámoljuk, a Dalmata utca 101 címen található háznak 5 szintje van. 5 szint telis tele rosszcsont ebbel!



103 - Clarissa egy sznob kutya, aki a Dalmata utca 103-ban lakik. „Ő egy nagyon bajkeverő Corgi, aki a dalmaták szomszédjában lakik. Szerintem ő egy elég vicces gonosz szereplő lesz a show-ban!" – mesélte Cara Speller.



17 - Gondoltad volna, hogy a 101 Kiskutya Walt Disney 17. animációs filmje volt? Szerinted melyik volt az első? Megsúgjuk... a Hófehérke és a hét törpe!



99 - A Dalmata utca 99-ben él egy nagyképű macska, aki mindig nyugalmat és csendet szeretne, de a lármás szomszédjai miatt ez sosem jön össze. Hupsz!



130 - Egy óriási csapat dolgozik a sorozaton, akik írók, animátorok, és művészek. Összesen több, mint 130 ember vett részt a Dalmata utca 101 elkészítésében!



12 - Mennyi idős lehet Dylan és Dolly, a két rangidős testvér? Ha emberek lennének, nagyjából 12 évesek lennének.



Még több mókás kutyakalandért kapcsolj minden hétköznap 18:30-kor a Disney Channel-re!