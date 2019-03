Szárnyal, nem csak repül - Dumbo filmkritika

1941-et írtunk, amikor először vászonra álmodták Helen Aberson és Harold Pearl mesekönyvét, a Dumbót. A Disney stúdió égisze alatt született rajzfilm már a megjelenésekor óriási sikert aratott, azóta pedig újabb és újabb generációk kedvence lett.



A stúdiónál most mégis úgy gondolták, eljött az idő, hogy leporolják a lapátfülű csodaelefánt klasszikus történetét. A rendezést nem kisebb névre, mint Tim Burtonre (Ollókezű Edward, Az Álmosvölgy legendája, Charlie és a csokigyár) bízták, aki után olyan sztárok csatlakoztak a produkcióhoz, mint Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Alan Arkin vagy épp Danny DeVito.



Kellettek is a nagy színészek, az új Dumbo ugyanis a mese első élőszereplős változata, amelyben az emberek szerepe éppoly jelentős, mint magáé a címszereplőé. A mesefilmben még az állatok vitték a prímet, akik nemcsak beszélni tudtak, de ha kedvük szottyant, nemegyszer dalra is fakadtak.



Az új Dumbóban az állatok szerepe nagymértékben csökkent, és már nemhogy nem énekelnek, de megszólalni sem tudnak. Végtére is állatok ők, ráadásul cirkuszi állatok, akiknek csupán az a dolguk, hogy az üzletet szolgálják, vagyis az emberi kapzsiságot. Max Medici cirkuszigazgató ezért örül igazán, amikor megtudja, hogy elefántjának hamarosan borja születik.



A csőd szélén álló cirkusznak egyetlen reménye az a Dumbo lesz, akinek túlméretezett lapátfüleit először kineveti a közönség, azután mégis a kiselefánt csodájára járnak. Hogy miért? Mert kiderül, hogy Dumbo lapátfülei nem holmi hasztalan csúfjegyek, hanem szárnyakra is használhatók, amelyeknek hála Dumbo repülni képes, elkápráztatva ezzel a nagyérdeműt.



Szuperképességére a háborús veterán, Holt Farrier gyermekei figyelnek fel, akiknek rögtön a szívéhez nő a kezdetben dilinyós Dumbónak csúfolt kiselefánt. (Itt jegyezzük meg, hogy a Dumbo valójában beszélő név, hiszen az angolban a „dumb" szó jelentése buta, ostoba.) Dumbo cirkuszi karrierjét már a kezdetektől fogva szomorú események sora árnyékolja be, és miután V. A. Vandevere, egy dúsgazdag üzletember bekebelezi Medici cirkuszát, hősünkre minden korábbinál nagyobb veszély leselkedik.



A Dumbo története elsősorban a család fontosságára hívja fel a figyelmet, de egyúttal szól az összefogás erejéről és az állatok védelméről is. Magyarán szólva nem lehet nem szeretni. Azt, ahogyan a sok lúd disznót győz, vagy ahogyan Dávid leteríti Góliátot, mindig jó látni, főleg, ha mindezt egy olyan Tim Burton vezetésével nézhetjük végig, aki régen nem mesélt már el ennyire élvezetesen egy történetet.



Filmjében mindent a lehető legmegfelelőbb arányban mért ki, a Dumbóban ugyanis éppúgy nem szenved hiányt semmi, ahogy túlzásokkal sem találkozhatunk. A sok esetben giccsre hajlamos rendező még úgy sem lett giccses, hogy egyébként maga a sztori is giccsre hajlamosít.



A színekben gazdag látvány tökéletes egyensúlyt alkot a jobbára alulfényképezett, sötétebb képekkel, ami pedig a karaktereket illeti, úgy sikerült növelni az ember jelenlétét és jelentőségét, hogy ettől még nem szenvedett kárt Dumbo szerepe. Ahol kell, ott szomorú a film, ahol kell, ott humoros, ahol meg az kell, hogy izguljunk hőseinkért, hát izgulunk értük.



A Dumbóban minden mozgásban van: a jellemek fejlődnek, a tempó a mai kor elvárásaihoz igazított, az érzelmek pedig folyamatosan hullámzanak. Meg merem kockáztatni, hogy ami nekünk és apáinknak a régi Dumbo volt, az lesz az új Dumbo a gyermekeinknek. A dzsungel könyve után tehát újabb emlékezetes élőszereplős változat született egy klasszikus gyerekkönyvből, és bízhatunk benne, hogy az élőszereplős Oroszlánkirály és az ugyancsak élőszereplős Aladdin sem fog csalódást okozni.