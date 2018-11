Széll Tamás szarvasgombás ételekkel nyűgözte le az olaszokat

November 19-én izgalmas gasztronómiai találkozóra került sor Olaszország egy kis, de gasztronómia szempontjából annál jelentősebb városában, Albában. Itt gyűltek össze ugyanis a magyar és az olasz Bocuse d’Or Akadémia legendás alakjai, hogy egy sajtóvacsora keretén belül a két ország gasztrokultúráját összehasonlítsák, megvitassák és természetesen meg is kóstolják.Az albai fehér szarvasgomba fesztivál keretén belül megrendezett gasztrotalálkozón Magyarországot természetesen Széll Tamás képviselte, akit a Stand Étterem két szakácsa, Barna Péter és Dalnoki Bence, a Stand Étterem sommelier-je, Varga Norbert és Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke kísérte el.A Piazza Duomo nevű étteremben rendezett eseményre a magyar séfek igazán különleges alapanyagokkal érkeztek, hiszen az általuk tervezett menüben helyet kapott a kacsamáj, az őz és a somlói galuska is, mely fogásokat a hozzájuk tökéletesen passzoló magyar borokkal párosították.Varga Norbert sommelier egy késői szüretelésű 2017-es tokaji borral (Demeter Zoltán), egy 2009-es villányi Cabernet Franc-al (Bock József) és egy 2018-as Tokaji Aszúval (Szepsy István) készült.A 2012 óta 3 Michelin-csillaggal jutalmazott étterem igazán méltó hely volt a gasztrocsúcsra, hiszen azt nem más vezeti, mint az idei magyar Bocuse d'Or verseny döntőjének elnöke, egyben az Olasz Bocuse d'Or Akadémia jelenlegi elnöke, Enrico Crippa.„Célom, hogy a legtöbbet hozzam ki abból, ami körülöttem van és a hagyományok mögé nézzek" - írja a korábban Franciaországban és Japánpan is dolgozó séf, Enrico Crippa éttermi bemutatkozásában.Széll Tamás már járt a híres séf éttermében ezelőtt is és hasonló megállapításokkal távozott. Ahogy ő fogalmazott, „a friss, naprakész szaktudás és az avantgárd stílus mit sem ér a gasztronómiai gyökerek, a helyi alapanyagaink fontossága nélkül, és a saját hazánk tisztelete nélkül."Enrico Crippa éttermében nyújtott fogások alapanyagai ugyanis általában maximum 50 kilométeres körzetből érkeznek és ezek a helyi alapanyagok vezetik a séf kezét és fantáziáját minden nap. Nem meglepő így az sem, hogy az étteremnek saját kertje van néhány kilométerre Albától, ahol még saját méz is készül.A sok ráfordított munka meghozta eredményét, hiszen 2013 óta a Piazza Duomo a világ 50 legjobb éttermének listáján szerepel, 2017-ben a rangos 15. helyet elérve.A sajtóvacsora parádésan sikerült, így Magyarországot az a megtiszteltetés éri, hogy jövőre vendégként – a két Bocuse Akadémia együttműködésében szerepelhet a 2019-es albai szarvasgomba fesztiválon, mely minden évben 7-800 000 látogatót vonz világszerte.„Nemzetközi újságírók előtt öregbítettük Magyarország hírnevét, mely igazán nagy megtiszteltetés volt számunkra. Ez a nap a különleges ételeké és a közös örömfőzésé volt. Köszönjük szépen a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatását és a Dining Guide segítségét a szervezésben" - mondta Hamvas Zoltán.