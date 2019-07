Szenyvíziszapból készítettek tisztítószereket magyar tudósok - Már meg is lehet vásásrolni azokat

A Cycle wc-tisztító és fürdőszobatisztító szere Fotó: Qubit

Magyar kutatók több évnyi kutatómunka eredményeként kifejlesztettek egy olyan eljárást, amivel a víztisztító telepeken visszamaradt biomasszát hasznosítani lehet, méghozzá házi tisztítószerek formájában.A termékeket („a világ első újrahasznosított tisztítószere" szlogennel) Cycle néven már az egyik nagy drogérialáncban is megtalálni – egyelőre wc-tisztító gélt és fürdőszoba-tisztító szert lehet kapni, de hamarosan egy általános felülettisztítót is piacra dobnak.A tisztítószerek fő hatóanyaga az ecetsav, amit általában mesterségesen állítanak elő (például metanol és szén-monoxid felhasználásával), de a magyar találmány biológiai erjesztésű ecetsavat használ, amit a víztisztítás során keletkező szennyvíziszapból nyernek ki.A biomasszaként szolgáló, a szennyvíz mellett hulladékszármazékokat is tartalmazó iszapot eddig végtermékként kezelték, de a most szabadalmaztatott technológiával annyi értékes ásványi anyag és szerves vegyület nyerhető vissza belőle, hogy abból nemcsak újrahasznosított termékeket lehet gyártani, de jelentősen csökkenthetők is a víztisztító telepek működési költségei.