Szépségpercek Jenna Ortega-val

Minden reggel arcmosással kezdem a napot. Viszont mindezt szigorúan szappan nélkül teszem, ugyanis az túl durva a bőrnek, helyette arclemosót használok. Ezután egy kis teafaolajat teszek az arcom problémás részeire, fogmosás, tusolás ééééés... indulhat a nap!Amikor éppen nem dolgozom, akkor egyáltalán nem viszem túlzásba a sminkelést. Szépen megigazítom a szemöldököm, és maximum egy kis szempillaspirál, de tényleg ennyi. A számra általában ajakápolót használok, amely véd a kiszáradástól.A Nap magas UV B sugárzása miatt figyelek rá, hogy milyen alapozót használok, sőt még az alapozó alá is szoktam egy kis napvédő krémet kenni amikor a szabadba megyek. A Nap káros sugarai rettenetesen roncsolják a bőrt, erre ti is mindig figyeljetek!Mindig figyeljetek a megfelelő folyadékbevitelre! Ha csak egy szépségtippet oszthatnék meg veletek, akkor az ez lenne. Én is igyekszem minél több vizet inni, és sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. A kedvenceim az alma, répa és a görögdinnye. Nyami!Ha olyan ételt fogyasztasz, ami kék színű, akkor az több, mint valószínű, hogy nem organikus eredetű és végképp nem egészséges. Így a bőrödnek sem tesz jót, úgyhogy kerüljétek a kék ételeket!A kókuszolaj nagyon jót tesz a hajadnak, megvédi a kézfejed a kiszáradástól, és még arcmaszknak is kiváló! Próbáljátok ki lefekvés előtt, heti kétszer, nekem bevált!