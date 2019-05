Szerződésszegés miatt felmond Szujó Zoltánnak az MTVA

Szujó Zoltán az Indexnek nyilatkozott távozása hátteréről. A kommentátor leszögezte: "határozottan nem politikai, hanem emberi és szakmai okok"vezettek az M4 Sporttól való távozásához.Szujó és állandó közvetítőtársa, Wéber Gábor eredetileg a helyszínről közvetítette volna a hétvégi Spanyol Nagydíjat, ám a pénteki szabadedzések alatt fellépő hanghiba miatt a vezetőség arra kérte őt és Wébert, az adás biztonsága érdekében repüljenek vissza Budapestre, és a stúdióból közvetítsék a szombati és vasárnapi eseményeket - írja az Index . Ezt meg is tették, ám szombat délelőtt Szujó érezte, a történtek miatt nincs közvetítésre alkalmas idegállapotban, ami miatt helyettesítését kérte a vezérigazgatótól és a főszerkesztőtől. Válaszul azt kapta, hogy megoldják, és már vasárnap sem kell bemennie, illetve hozzátették, hogy ezt a viselkedést nem tűrik el. Szujó ekkor adta be felmondását, amit el is fogadott az MTVA. A továbbiak itt.