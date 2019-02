Szexuális tévhitek, rémes tetoválások és egy perzsa hárem - erre kattintottak a legtöbben a neten

A szexuális tévhitekről, a rémes tetoválásokról, a mellbevágó karikatúrákról és egy 19. századi perzsa háremről szóló hírre kattintottak legtöbbször tavaly a magyar olvasók – derül ki a hazai fejlesztésű Filter.hu adatbázisának elemzéséből.



A több mint 1,6 millió aktív cikket rendszerező hírszűrő platform témák szerint gyűjti az online tudósításokat. Az egyes cikkek címe, illetve néhány szavas bevezetője alapján az olvasók továbbkattinthatnak az eredeti hírforrásra.



Az elmúlt évben az intimitással foglalkozó témák közül a szexuális tájékozatlanságokat taglaló hír érdekelte leginkább a látogatókat, amire több tízezren voltak kíváncsiak. Ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett a 20 legrémesebb tetoválást és a legértelmetlenebb celeb tetkókat bemutató cikk, valamint egy olasz szabadúszó illusztrátor elgondolkodtató és fanyar humorú karikatúrái.



Az érdekes történelem témakörben egy 19. századi perzsa sah háremét bemutató különös és ritka képsorozat vonzotta az olvasókat. A meghökkentő cikkek közül pedig a horror filmek szereplőinek valódi arcát felfedő írásra, valamint a világ legmélyebb tavából előkerült 92 autóról szóló tudósításra kattintottak a legtöbben. A gyermekszépségversenyek egyik áldozatának története sem hagyta hidegen az látogatókat: sokan olvastak arról a Madison nevű kislányról, aki, miután felhagyott a versenyzéssel terápiára kezdett járni ahhoz, hogy újra jól érezhesse magát a bőrében.



A párkapcsolatok kérdése is izgatja a magyarokat, leginkább azt akarták az olvasók megtudni, hogy mik azok a tulajdonságok, amiket álmaik nőjében keresnek a férfiak. Az öltözködés és stílus kérdéskörében pedig a sztárok szexepiljévé vált "testi hibákra" voltak kíváncsiak.



Az idei évben új favoritként a környezettudatossággal kapcsolatos hírek kerülhetnek előtérbe. Januárban nagy érdeklődést váltott ki az egyszer használatos műanyagok alkonyáról szóló cikk, amelyben az idehaza is elérhető, alternatív, környezetbarát zacskók mutatkoztak be a nagyérdeműnek.



