Színes műsorkínálattal kíván kellemes ünnepeket a TV2 Csoport

A MOZI+ csatornán a gyerekeket és a gyermeklelkű felnőtteket várja a képernyők elé a Gru 1-2 és az izgága, mókás Minyonok. A kalandfilmek kedvelői, Steven Spielberg produceri munkáját dicsérő, Jurassic World sorozat első részét követhetik végig. Aki pedig karácsonykor is egy kis akcióra vágyna, semmiképp se hagyja ki A függetlenség napja: Feltámadás és a Jack Reacher: Nincs visszaút című sikerfilmeket.

Különleges és változatos műsorokkal várják a nézőket a TV2 Csoport csatornái az ünnepek alatt is. Kedvére válogathat minden korosztály a sokszínű felhozatalból, amelyek között épp úgy megtalálhatók majd a nagysikerű mozifilmek, animációs filmek, országos premierek, mint például a Zenebutik speciális, ünnepi, élő kívánságműsora.-n már december 23-án elkezdődik a karácsonyra hangolódás az Igazából szerelemmel, de az ünnepi filmek közül természetesen nem maradhat ki a Reszkessetek betörők sem, Kevin újra beköltözik a nappalikba, és hétfőtől szerdáig ott is marad. A Shrek és a Jégkorszak sorozat filmjei is tarkítják majd a kínálatot, közülük utóbbi országos TV premierrel várja a nézőket, A nagy bumm címmel december 24-én este. Az animációs mozi kedvelőinek egy másik premier is érkezik december 25-én, A kis kedvencek titkos élete címmel. Az elmaradhatatlan romantikus történetek, így Bridget Jones kalamajkái nélkül sem múlhat el az ünnep, a nagysikerű széria: Bridget Jones babát vár című részét szintén a TV2-n láthatják elsőként a hazai rajongók karácsony másnapján. A vidám percek az év utolsó napján is garantáltak, a Tények után érkezik a vicces jelenetekben bővelkedő Humorkoktél szilveszteri különkiadása, majd utána újra megnézhetjük a Sztárban Sztár legjobb átalakulásait, ezt követően 23:00-tól pedig a Zenebutik sztárjaival mulathatnak a nézők.Decemberben a főcsatorna mellett, a cégcsoport kábeltévéi is ünnepi műsorkínálattal jelentkeznek. A-n a filmeké lesz a főszerep - Bridget Jones itt is hódít, a Bridget Jones naplója és a Mindjárt megőrülök! című részeket láthatják a szeleburdi szingli kalandjainak kedvelői. A romantikus vígjátékok sorát erősítik a 27 idegen igen és a Mi kell a nőnek? című filmek is, amelyek mellett olyan zenés mozik színesítik a kínálatot, mint a Grease vagy a Pappa Pia.A sorozatok szerelmeseinek az ünnepi időszakban és az új év kapujában is újdonságokkal kedveskedik majd az. A már megszokott romantikus kedvencek mellett, december 20-tól, szinte karácsonyi meglepetésként tér majd vissza a képernyőre egy retro-kedvenc, a Luz Maria. Hétköznap esténként 21 órától ismét követhetik a rajongók, Lucecita hogyan kavarja fel a Mendoza család életét. Emellett január 7-én elstartol az egykor szintén népszerű sorozat, a Yago, a közönségkedvenc, Facundo Arana főszereplésével, aki a dél-amerikai őserdők vadembereként nem csupán Morena, de a női nézők szívét is elrabolja.A TV2 Csoport szórakoztató csatornája, aműsorai között a család minden tagja megtalálhatja a magának való szórakozást, már 18:50-től érkeznek a jobbnál jobb mozik. Jön a Nanny McPhee - A varázsdada és A nagy bumm című fejezete, a vígjátékok és az érzelmes, romantikus filmek kedvelői pedig a Hirtelen 30, Az ördög Pradát visel vagy a Szökőhév című filmekben merülhetnek el bejgli falatozás közben. Emellett sorozatpremierekben sem lesz hiány, hiszen január 2-ától az NCIS Los Angeles tizedik évadának első epizódjával várja a nézőket a Prime, a következő hetekben pedig már 21 órától, dupla részekkel jelentkeznek kedvenc különleges ügynökeink. Rögtön utána, 23:00-kor pedig a Rezidens vadonatúj második évadában folytatódik az orvosi rejtélyekkel, buktatókkal és romantikával átszőtt történet.A gasztronómia szerelmeseinek egyik kedvenc időszaka a karácsony, így természetesen a-n is kiemelt tartalomra számíthatnak a nézők: Nigella Lawson, Jamie Oliver és Gordon Ramsay legjobb karácsonyi ételeiket készítik el.az év végéhez közeledve, december 22-től „Mesés téli szünettel" várja a gyerekeket, hogy olyan nagy kedvencekkel tölthessék az év utolsó napjait, mint a Hókirálynő, Münó, A holdbéli manó, Croodék, de kedvükre választhatnak az Így neveld a sárkányodat, a Derült égből fasírt 1-2, vagy az Egyiptom hercege című mesefilmek közül is.Az apukáknak sem kell duzzogniuk, aebben az időszakban is garantálja a férfias szórakozást. Angliából az ünnepek alatt 15 mérkőzést közvetít élőben a Spíler 1, köztük a hagyományos Boxing Day meccseket, a Premier League-ben karácsony második napján idén zsinórban négy találkozót is rendeznek. A motorsport rajongóknak két szezonértékelő összefoglaló műsort sugároz a csatorna, míg a jégkorong szerelmeseinek a szabad ég alatt rendezett NHL Winter Classic jelenti majd az ajándékot. A spanyol foci otthona a Spíler 2 három visszatekintő különkiadással búcsúztatja 2018-at, a La Liga legszebb gólja, védései és legjobb meccsei kerülnek képernyőre.csatorna történetében először, december 31-én élő kívánságműsorral jelentkezik. Már délelőtt 10 órától várják a műsorvezetők a nézők zenés kéréseit, kívánságait. A 7 (!) órás élő műsor házigazdái: Nótár Mary, Sári Évi, Joshi Bharat, és Mátyás Zoltán Matyi lesznek.A stúdióban egymást váltják majd a szórakoztató zene sztárjai. Vendégként érkezik többek közt: Lajcsi, Fásy Ádám, Jolly és Suzy, Márió a harmonikás, Barna Barnabás, Peter Sramek, Zalatnay Cini, Szűcs Judith, Krisz Rudolf, Dj Lotters és a Potyautasok.A vizuális élményt tovább fokozza, hogy több csatorna is ünnepi arculatot kap – így a TV2, a Super TV2, a Mozi+ és a Prime is.