Szinte csak robotok dolgoznak az Alibaba szállodájában Kínában

Az Alibaba kínai internetes kiskereskedelmi portál megnyitotta első olyan szállodáját, ahol robotok szolgálják ki a vendégeket. A FlyZoo nevet viselő futurisztikus hotel a múlt hónap óta fogadja vendégeit Kína Hangcsou városában., ők szolgálják fel azokat az ételeket, amelyeket a vendégeket a FlyZoo applikációján keresztül rendeltek., ezek több mint 20 féle koktél elkészítésére képesek.és az összeg automatikusan hozzáadódik a szobaszámlához.A vendégek megérkezéskor kis termináloknál arcfelismerő rendszeren keresztül jelentkeznek be, ehhez a folyamathoz szükség van útlevélre vagy a személyazonosságot igazoló más dokumentumra.A szobák ajtaja is arcfelismerő rendszerrel nyílik. A szobákban az Alibaba hangvezérlésű technológiája használatos többek között a hőmérsékletet szabályozására, a függönyök behúzására vagy szobaszerviz rendelésére.Egy éjszakára a szobák ára 1390 jüantól (mintegy 60 ezer forinttól) kezdődnek.A hotelre az Alibaba olyan technológiai inkubátorként tekint, amely a jövőben eladható lesz a szállodaipar számára, ezenkívül megmutatja a cég képességeit a mesterséges intelligencia területén. Mindemellett ez a kísérlet fényt derít arra is, hogy milyen a fogadtatása a személyzet nélküli szolgáltatásnak Kínában.A robotok alkalmazása azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem foglalkoztatnak emberi munkaerőt - többek között szakácsokat, takarítókat és recepciósokat - a FlyZoo hotelben, de pontos számukat az Alibaba nem árulta el.A vállalat szerint a robotok alkalmazásával jelentősen csökkenthető a hotel munkaerőre fordított költsége, ezzel együtt elkerülhetővé válik az is, hogy a vendégeknek más emberekkel kelljen érintkezniük.Az Alibaba közlése szerint az eddigi visszajelzések biztatóak. A hotel vezetője, Andy Vang a legfőbb előnyként azt emelte ki, hogy a robotok alkalmazása hatékony és következetes szolgáltatást biztosít, mivel egy robotot nem befolyásolják a hangulatváltozások, ellentétben az emberekkel.Japánban 2015-ben már nyílt egy hasonló hotel, ahol számos feladatot robotok láttak el, médiajelentések szerint azonban nem vált igazán sikeressé a projekt.