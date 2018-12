Sztárszínészekkel és izgalmas helyzetekkel folytatódik a 911 - LA

Kép forrása: TV2 Sajtószoba

A nem mindennapi rövid történetek számtalan izgalmat tartogatnak, amelyekben a 911 emberei hétköznapi hősökként, lehetetlent nem ismerve indulnak a veszély kapujába.Tavasszal debütált hazánkban a tengerentúl egyik legnépszerűbb újdonsága, a 911-LA című bűnügyi sorozat, rendkívüli balesetekkel és meghökkentő vészhelyzetekkel. A Brad Falchuk, Tim Minear és Ryan Murphy forgatókönyvíró-producer trió által jegyzett sorozat december 13-án 23 órától újabb fordulatokkal folytatódik a Prime csatornán.Kritikus helyzetekben gyors segítség kell, így a sorozat három kulcsfigurája állandó készenlétben áll: Connie Britton fogadja a segélyhívásokat, ekkor Peter Krause tűzoltó csapata akcióba lendül, és gyakran a rendőrjárőr Angela Bassett is kiveszi a részét a feladatokból. Állati támadások, öngyilkos merénylők, nem mindennapi betörések, valamint gyerekbalesetek is helyet kapnak a minisztorikat rejtő epizódokban. Mentősök, rendőrök, tűzoltók és diszpécserek, akik hétköznapi hősökként próbálnak helyt állni a váratlan helyzetekben.A vadonatúj második évad máris egy újabb katasztrófahelyzettel nyit, de mindvégig drámával, akcióval és látványos elemekkel fűszerezett epizódokra számíthatnak a nézők. A főszereplők között olyan húzónévnek erősítik a csapatot, mint Angela Bassett (Támadás a fehér Ház ellen 1-2., Fekete Párduc, Vészhelyzet) vagy Peter Krause (Sírhant Művek, Beverly Hills 90210), az új felvonásban azonban a Szellemekkel suttogó és a Gyilkos elmék sztárja, a Golden Globe jelöléssel is büszkélkedő Jennifer Love Hewitt is csatlakozik a csapathoz.