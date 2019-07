Szűk két hét, és megnyitja kapuit a Művészetek Völgye

A 29. Művészetek Völgye fókuszában a fenntarthatóság, a környezettudatosság áll - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója a műsorban elmondta, hogy bevezetik az újrapohár rendszerét, a tányérok és evőeszközök pedig lebomló anyagokból készülnek. Azt remélik, hogy a tavalyi hulladékmennyiséget 40 százalékkal csökkenteni tudják.



Kiemelte, hogy számos újdonsággal, új helyszínekkel készülnek, amelyek közül a fővárossal foglalkozó kapolcsi Pest-Buda Udvart emelte ki, ahol beszélgetések, irodalmi programok és koncertek is várják a látogatókat.



Elmondta: Vigántpetendre még több programot szerveztek az idén, hiszen egyre több látogatót fogadnak, és céljuk, hogy a fesztivál emberléptékű maradjon. A vigántpetendi pajtában különböző dzsessz, világzenei és alternatív zenei programokkal találkozhat a közönség. A Cirque du Tókertben újcirkusszal, Kern András koncertjével és az Óbudai Danubia Zenekar filmzenei műsorával várják az érdeklődőket.



Taliándörögdön az Ősök Házában Szőke András tart naponta több előadást, a faluban lesz a MANK Artporta, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. helyszíne is - sorolta a programokat.



Mint mondta, a Kaláka Versudvarban az idén 50 éves zenekar jubileumi koncertje zárja a programok sorát, de Harcsa Veronikának is lesz saját udvara, a magyar dzsessz legjelesebb képviselőivel és nemzetközi produkciókkal.



A kapolcsi Panoráma Színpadról szólva kiemelte Alice Francis, a Kosheen, Amber Run és a Boban Markovic Orkestar fellépését, a magyar zenekarok közül pedig a Quimby, a Hiperkarma és a Margaret Island koncertjét. Hozzátette: Szabó Balázs Bandája 10 éves jubileumi koncertet ad a Modern Art Orchestrával.



Mint hangsúlyozta, a koncertek mellett a fesztiválon filmes, képzőművészeti, irodalmi, színházi, újcirkuszi programokkal, kortárs táncelőadásokkal, valamint a Csodák Palotája és a Hagyományok Háza programjaival is találkozhat a közönség, a Művészetek Zöldje helyszínén pedig számos tudományos előadáson is részt vehetnek az érdeklődők.