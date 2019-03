Szuperszexi bikinikből gazdagodott meg a nincstelen lány - fotók

Briony Gortonnak nem volt könnyű átvészelni a diákéveket: szinte sosem volt elég pénze, hiába dolgozott. Tanulmányait nagyon komolyan vette, ám ez még nem volt elég a sikerhez. A most 23 éves manchesteri lány kitartásának és kreativitásának köszönhetően csinált milliárdokat mindössze negyvenezer forintnyi fontból –Gorton évekkel ezelőtt diákmunkáiból megkeresett kis pénzéből vett ruhaanyagokat, majd megvarrta belőlük első saját készítésű fürdőruháit. Az általa megálmodott bikinik annyira egyediek és ízlésesek lettek, hogy online szinte azonnal elkapkodták őket. Ekkor jött az az ötlete, hogy komolyabban elkezd foglalkozni fürdőruha- és fehérneműtervezéssel.Ma már nem csak fürdő-, hanem nyári ruhákat, illetve kiegészítőket is árul, ráadásul nem is elérhetetlen áron. A kezdetek óta már sikerült vennie egy saját házat fotóstúdióval együtt, ugyanis sokszor ő maga modellkedik az új kollekciókhoz.