Tarolt az olasz "Oscar-gálán" a Dogman - Kutyák királya című film

Tim Burton amerikai rendező kezében elismerésével az olasz David Donatello filmművészeti díjak 64. átadási ünnepségén Rómában 2019. március 27-én. Tim Burton életműdíjat kapott.

Jobbról Roberto Benigni olasz rendező. MTI/EPA-ANSA/Claudio Peri

Matteo Garrone Dogman - Kutyák királya című filmje nyerte el a szerdán Rómában megrendezett 63. Donatello Dávidja díjátadó legfontosabb trófeáit, köztük a legjobb film és a legjobb rendező díját. Az olasz Oscar-gálának becézett ceremónián Tim Burton életműdíjat kapott - számolt be róla a Variety.com.A Dogmant 15 kategóriában jelölték a Donatello Dávidja díjra, ebből kilencet kapott meg. Bár a film főszerepét alakító Marcello Fronte nem lett díjazott, Garrone felhívta magához a színpadra. "A rendezés fontos, de ha nincsenek nagyszerű színészek, semmire sem megyünk" - hangsúlyozta a rendező."Ami elkészült, az meghaladta minden várakozásomat" - mondta.Luca Guadagnino Szólíts a neveden című filmje, amelyet 13 díjra jelöltek, mindössze a legjobb adaptált forgatókönyv és a legjobb eredeti filmdal díját nyerte el.A színészi díjakat a Silvio és a többiek című Paolo Sorrentino-filmben játszó Elena Sofia Ricci, valamint Alessio Cremonini Bőrben az igazság című filmjében nyújtott emlékezetes alakításáért Alessandro Borghi vehette át.Cremonini filmje, amely tavaly a velencei filmfesztiválon mutatkozott be, a legjobb első filmért járó elismerést és a legjobb producernek odaítélt díjat is elvitte. A filmet Olaszországban és további 190 országban a Netflix forgalmazza.Cremonini a díjat Tim Burtontől vehette át, akit az estén életműdíjjal tüntettek ki. A rendező élőszereplős Dumbo filmjének promóciós körútján érkezett Rómába.Az újonnan alapított, legtöbb nézőt vonzó film díját Gabriele Muccino A casa tutti bene című filmje kapta, amelyre 1,43 millió jegyet adtak el.A ceremónián az Oscar-díjas Alfonso Cuarón is jelen volt, aki a legjobb külföldi film díját vehette át Roma című alkotásáért.Uma Thurman, a horrorfilmes Dario Argento és a látványtervező Francesca Lo Schiavo különdíjban részesült.A díjátadó gálát a RAI olasz televízió élőben közvetítette. A műsorban Andrea Bocelli a Gladiátor főcímdalát énekelte és egy duettet is előadott fiával, Matteóval.