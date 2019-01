Tatár Csilla nem igazol le a TV2-höz, marad szabadúszó

Egyelőre nincs tervben, hogy leigazolok egy konkrét csatornához, szabadúszó maradok

Kreatív kampányokat tervezek a cégeknek, amelyekkel együtt dolgozom, valamint producere és szerkesztője is vagyok a saját csatornámnak, ahol februárban elindul a TatárCsilla34 új évada

A műsorvezető neve az év végén még szóba került mint a TV2 lehetséges régi-új arca, de úgy tűnik, a tévést a képernyőn továbbra is csak vendégként láthatjuk majd – írja a Blikk – jelentette ki a műsorvezető.Tatár Csilla eddig is több lábon állt, több műsort készített saját YouTube csatornájára, az év végén a Csak show és más semmi című TV2-s műsorban láthattuk.A lapnak arról is beszélt, hogy milyen tervei vannak erre az évre.– mesélte a riporter. Mindezek mellett több új ötlete is van, például egy újabb, nőknek szóló sorozatot is ígér a közönségének.