megtudta: távozik a Barátok közt legádázabb karaktere, Berényi Miklós, ugyanis a gonosztevőt alakító színész, Szőke Zoltán besokallt a szerepétől. Távozása azért ad aggodalomra okot, mert karaktere a történet mozgatórugója.Az RTL Klub gonosztevője, Berényi Miklós a kezdetektől, 1998. október 26-a óta boldogítja a Mátyás király tér lakóit, s ezzel a sorozat minden idők egyik legrégebbi szereplője, a nézők leginkább vele azonosítják a sorozatot.úgy tudja, a Berényi Testvérek Kft. résztulajdonosát alakító Szőke Zoltán már jó ideje fontolgatja a népszerű sorozatból való kilépését, szerinte ugyanis Miklós hidegfejű, számító, erőszakos karaktere nem összeegyeztethető a valódi, vallásos énjével.Szőke Zoltán negyvenedik születésnapja után döntött úgy, hogy a kezébe veszi saját sorsa fonalát, és belső összpontosítással, meditációval megszabadul minden negatív energiától.A színész a Barátok közt 20. születésnapi sajtópartiján tavaly ősszel amunkatársának azt mondta, ha a forgatókönyvírók nem változtatnak Berényi Miki karakterén, ő bizony felmond. Nos, az idő Szőkét igazolta, végigvitte, amit már akkor eltervezett, amit egy név nélkül nyilatkozó stábtag a lapnak meg is erősített.– Már egy ideje mindenki tudja, hogy Zoli ráunt durva karakterére. Nem rejti véka alá a stábban sem, sőt, többször jelezte a forgatókönyvíróknak is, hogy változtassanak Berényi Miklós viselkedésén. Nem szeretne már rosszfiú lenni, azt mondja mindig, ez nem összeegyeztethető a privát énjével, és azzal a jellemfejlődéssel, amin ő maga az utóbbi években végigment. Kezdetben próbálták a sorozat készítői itt tartani, de magatartásán látszik, hogy mennyire eltökélt, így inkább elengedik – mondta anak egy stábtag, aki azt is elmondta, hogy a nézők még hónapokig láthatják kedvencüket.A produkció munkatársa után a sorozat sajtófelelősét, Szabó Pétert hívta a. – Zoli je­lenleg is forgat, a távozásával kapcsolatos pletykákra nem szeretnénk reagálni.