Teltház előtt mutatták be Tóth Luca Lidérc úr című animációs rövidfilmjét a Berlinalén

Nagy sikerrel megtartották Tóth Luca Lidérc úr című animációs rövidfilmjének világpremierjét kedden késő este a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale).A 19 perces, párbeszéd nélküli alkotás fő témái a feltétel nélküli, egyoldalú szerelem, a csalódás, a hiúság és a szexualitás. Lidérc úr egy apró férfi, aki egy fiatalember testéből, a bordái közül bújik ki, és elrejtőzik a lakásában, hogy minden mozdulatát követhesse, amikor otthon van.Tóth Luca a telt házas vetítés utáni rövid beszélgetésen elmondta, hogy erősen kötődik karaktereihez, de igyekszik távolságot tartani tőlük. Több korábbi interjúban arról is beszélt, hogy alkotása egy viszonzatlan szerelmi történetet mesél el, amelyben a főszereplő csak azt tudja, hogyan kell szeretni másokat, és nincsenek eszközei arra, hogy megértse, őt miként lehetne szeretni.Tóth Luca a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) animáció szakán szerzett BA-diplomát, majd az angliai Royal College of Artban végezte a mesterképzést. Diplomafilmjét, A kíváncsiság korát a világ legnagyobb és legfontosabbként számontartott animációs fesztiválján, a franciaországi Annecy-ban is díjazták 2014-ben. Előző filmje, a 2016-ban készült Superbia Cannes-ban debütált a Kritikusok Hetén, majd további 80 nemzetközi filmfesztiválon szerepelt.A Lidérc úr a magyar Boddah stúdió és a francia Sacrebleu koprodukciójában készült, producerei Lukács Péter Benjámin, Osváth Gábor és Ron Dyens.A Berlinale rövidfilmes programjában 17 országból 26 filmet mutatnak be. A legjobb alkotásnak járó Arany Medvéért, a zsűri díjáért, egy Ezüst Medvéért és a fesztivál egyik fő támogatójáról, az Audi német autógyárról elnevezett, 20 ezer euróval járó rövidfilmes díjért (Audi Short Film Award) 24 munka versenyez, 2 filmet versenyen kívül vetítenek.A rövidfilmes programba 4000-nél több művel pályáztak. A Lidérc úr mellett bejutott egy másik magyar animáció is, Buda Flóra Anna Entropia című alkotása, amelynek hétfőn tartották a világpremierjét, ugyancsak nagy sikerrel.Mindkét magyar animáció versenyben van a fesztivál egy másik hivatalos elismeréséért, a hagyományos nemi identitásoktól eltérő szexuális önazonosságok témájával foglalkozó filmek közül a legjobbaknak járó Teddy-díjért, a rövidfilmes kategóriában.Tavaly Bucsi Réka Solar Walk című animációs rövidfilmje szerepelt a Berlinalén, az ő dániaiként versenyző alkotásának ítélték oda akkor az Audi Short Film Awardot.A múlt csütörtökön kezdődött 69. Berlinalén valamennyi szekciót együttvéve 74 országból 400 filmet mutatnak be. A német főváros filmfesztiválja a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás nemzetközi szemlék sorában. A magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, legfőbb díját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával.A nagyjátékfilmes mezőnyben ezúttal nincs új magyar munka, de a vasárnapig tartó fesztiválon bemutatják két magyar klasszikus, Mészáros Márta Örökbefogadás című Arany Medve-díjas filmjének és Tarr Béla Sátántangó című művének digitálisan felújított változatát.