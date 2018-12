Testvérviszály a trónért és mit kezdjünk, ha a közösségi média irányítja az életünk? Íme a heti mozipremierek

Aquaman

Pókember - Irány a Pókverzum

Álommeló

Arthur Curry élete teljesen felborul, mikor megtudja, hogy az atlantiszi trón jogos örököseként rá hárul a feladat, hogy megakadályozzon egy háborút a lentiek, és a fentiek között. Az ember apától, és atlantiszi anyától született herceg persze vonakodik eleinte, majd mikor rájön, hogy mi is forog kockán, felveszi a harcot féltestvérével szemben, a két világ védelmében. Ez a történet zanzásított verziója, Aquaman önálló filmje ezzel szemben extra pörgősre, és extra látványosra sikeredett. Jason Momoa és Amber Heard karaktere is rendkívül jól működik együtt, érezhető, hogy az együtt töltött idő, a kalandok súlya milyen mértékben nehezedik jellemükre. A DC csúfos vereségei után ismét felállt. A tavalyi nagy meglepetésnek számító Wonder Woman után itt az újabb bizonyíték, hogy egy jó filmhez nem kell sok dolog, csak kreativitás, a látvány meg puszta grátisz.Miles Morales, a pókember. Valami nem stimmel? Ez nem véletlen, hiszen a mi dimenziónk Peter Parkert ismeri pókemberként, Miles viszont egy másik univerzum szülötte. A fiatal srác jól megjárta. Nem elég, hogy egy elit gimnáziumba kell mennie, de még egy radióaktív pók is megcsípte, amitől szuperképességei is lettek. Szuperképességek mellé persze ősellenség is dukál, kinek ármánykodása révén megnyílik a dimenziókapu, s öt világ öt pókja kerül egy helyszínre, hogy egy ádáz küzdelemben mérettessék meg erejüket. Phil Lordnak és Chris Millernek - akiknek olyan műveket köszönhetünk mint a Derült égből fasírt és A LEGO kaland - új animációs filmje nem lesz egy sétagalopp. A film elképesztően gyors tempót diktál. Nem riad meg a legelképesztőbb megvalósításoktól, sem történet, sem akció terén, és a nagy futásban mindvégig humoros is tud maradni.A hétköznapi rutinba beleszáradt ember, ki már betöltötte a negyvenet, s kit a hosszú évek gályarabsága, mint súly köt sorsához, talán már nem várhat sokat az élettől. Hiába a talpraesettség, hiába a már megfakult, de még igenis dédelgetett álmok, ha az élet szerencsekereke nem kínálta fel azokat a lehetőségeket, mint másnak. Hősünk is pórul járt, s hiába a több tízéves tapasztalat, felsőfokú végzettség hiányában nem kecsegteti munkahelyi előmenetel. Ekkor szól közbe a sors. Vagyis a közösségi média. Maya ugyanis olyan ráncfelvarrást kap online profiljára, hogy azonnal minden kapu kinyílik előtte. Menő munkahely, bankkártyák és eszetlen csillogás várja New York egyik legmenőbb cégénél, s bár a lehetőséget egy online hazugság szülte, a valóságban már a lánynak kell megfelelnie magáért.