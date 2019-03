Tetten érték a milliomost, letöltendő börtönbüntetésre ítélték

Premcsai Karnaszutát, az egyik legnagyobb thaiföldi építőipari vállalat, az Italian-Thai Development PLC elnökét és a társaságában lévő három alkalmazottját tavaly februárban érték tetten természetvédelmi őrök lőfegyverek és védett állatok tetemének birtoklásán a Burmával határos, szigorúan védett Thungjai Nareszuan Nemzeti Parkban, amely három évtizede szerepel a természeti világörökség ENSZ-listáján.



A parkban táborozó milliomosnál és társainál lőfegyvereket és több védett állat, köztük egy megnyúzott fekete leopárd, egy muntyákszarvas és egy ördögfácán tetemét találták meg. Az építési vállalkozó meg akarta vesztegetni a vadőröknek, de azok visszautasították a kenőpénzt.



A 64 éves iparmágnást, akinek vagyonát 2016-ban 630 millió dollárra becsülte a Forbes magazin, tetten érésekor rövid időre őrizetbe vették, de aztán elengedték, és az elhúzódó büntetőeljárás a thaiföldi milliomosok által élvezett kiváltságok, köztük a büntetlenség emblematikus ügyévé vált.



A kancsanaburi tartományi bíróság végül kedden elítélte Premcsait engedély nélküli fegyvertartásért, mások vadorzói tevékenységének támogatásáért és egy elejtett védett ördögfácán tetemének birtoklásáért, de felmentette a legnagyobb felháborodást kiváltó vádpont, a fekete leopárd tetemének birtoklása alól.



A thaiföldi közvélemény kétkedő volt az ország 35. leggazdagabb embere ellen indult eljárás kimenetelét illetően, természetvédő aktivisták több alkalommal is leopárdálarcban tüntettek felelősségre vonását követelve, és számos thaiföldi házfalon tűnt fel egy fekete leopárd graffitije a felháborodás és az igazságszolgáltatásra gyakorolt nyomás jeleként. A fekete leopárd fotóját egyes politikai pártok is felhasználták a március 17-i parlamenti választást megelőző kampányban az igazságszolgáltatás megjavítására tett ígéretük jeleként.



A milliomost és vadászát 2 millió baht (17,5 millió forint) pénzbírsággal is sújtották. Premcsai Karnaszuta 400 ezer baht (3,5 millió forint) óvadék ellenében szabadon távozhatott kedden a bíróságról, de megtiltották neki, hogy külföldre utazzon. Egyelőre nem tudni, mikor kell megkezdenie a büntetés letöltését. Ügyvédei közölték, hogy fellebbezni fognak.



A balhét az iparmágnás alkalmazottai vitték el, akik közül az elsőrendű vádlottat három év és öt hónap börtönre ítélték vadorzásért és a fekete leopárd tetemének birtoklásáért.



A milliomos orvvadászt tetten érő természetvédelmi őrök vezetője elégedett az ítélettel, amely szerinte igazságot szolgáltatott a megölt fekete leopárdnak.



