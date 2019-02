Tini bőrproblémák 30 felett? Megoldási tippek!

A tini időszak törékeny szépsége, az első szerelem elsöprő emléke, a rengeteg nevetés, a világmegváltó tervek időszaka, ahogy a pattanásos bőr rémálma is véget ér egyszer. Van, akit a bőre mégis többször emlékeztet ezekre a szép időkre, mint szeretné: gyulladt pattanások képében tér vissza a múlt.



A női természet ciklikus rendje a 20-as éveink elejére rendszerint kiszámíthatóvá és egyenletessé válik. E hormonális körforgásban azonban jobban megszédülhet olykor a szervezet, mint amit még uralni tudunk, így kellemetlen kísérő jelenségekkel, panaszokkal társul ez az állapot. A PMS-szindróma a szépségünkön is otthagyja pecsétjét, kisebb nagyobb pattanások, ödémásodó bőrtünetek képében. Sokan ez időszakban emésztési problémákkal is küzdenek, ami párhuzamosan salaktalanítási nehézségeket jelent a bőrön keresztül is. Ugyanígy jellemző lehet ez a jelenség a terhesség első trimeszterében is. A bőr, akárcsak testünk, ciklikusan megtisztul. E ciklus napi, heti, havi lüktetését a hormonális hatások megzavarhatják. Ilyen esetben fordulhat elő, hogy akár egy időutazásban, tinikorunk hajnalát idéző bőrre ébredünk, különösen az állunkon.



Mit tehetünk a tini bőrproblémákkal 30 fölött?



Ahogy tinikorunkban a hormonháború időszakában gyengéd és biztonságosan tisztító natúr és bio termékek után nyúlunk a fürdőszobapolcra, bármely életkorban ilyen tüneteket tapasztalva ugyanez a teendőnk. Természetesen a nyugtató, tisztító ápolást követően a szokásos, bőrtípusnak és életkornak megfelelő krémekkel zárjuk a napi arcápolásunkat. Az első lépések a tini bőrproblémák észlelése esetén:



Fokozott és gyengéd arctisztítás! Reggel és este is!



Ha pattanást, gyulladásos gócokat észlelünk a bőrön, soha nem szabad nyomkodni, mert úgy valójában még fokozottabb gyulladás, bakteriális fertőzöttség alakulhat ki. Ilyenkor a feladatunk a bőr anyagcseréjét helyreállítani, a tisztítást az öntisztulást serkenteni. A szervezet és a bőrünk intelligenciája elvégzi a többi feladatot.



Válasszunk erősebben tisztító arclemosót, melyet naponta kétszer használjunk, reggel és este is.



1. Citromfű-fűzfa tini arclemosó gél. A tisztításon túl kiváló hidratálást is biztosít a zsíros, aknés bőr számára. A paradicsom kivonata, a ciprus illóolaja, panthenollal és E-vitaminnal a faggyúmirigy működés normalizálását támogatja.



2. Habkönnyű lehetőséget nyújt a problémás bőr tisztításra a Csipkerózsa arctisztító hab, melyben aranyvesszőfű és csipkebogyó kivonatok biztosítják a tónusos, üde érzet és hidratált bőrkép kialakulását.



3. Echinacea micellás arctisztító virágvíz a szeborreás és kevert bőr számára mattító, bőrtömörítő, nyugtató tisztítást biztosít. E mellett aktívan támogatja a bőr vízmegkötő képességének helyreállítását is.



Salaktalanítás és regeneráló ápolás



Ha az állon vagy az orr környékén kellemetlenül feszülő, fájó pontok jelentkeznek, ez visszajelzés a bőrön át a testünk számára, hogy salaktalanítási nehézséggel küzdünk. Ilyenkor az emésztőrendszer támogatásán át csodát tehetünk a bőrünkkel. Ajánlatos salaktalanító teakeverékből, melyek gyógynövény szakértők által bio és gyógynövényboltokban beszerezhetők – 1-3 hetes kúrát tartanunk. A gondos tisztítás mellett bőrünket a bio és natúr tisztaságú kozmetikumokkal támogathatjuk tovább.



Tipp: Gyógynövényes arcápoló paradicsomos gél alkalmas a zsíros, szeborreás, kevert bőr normalizálását támogatni, a hidratált bőrképet fenntartani. Gyógynövények, vitaminok, fitoterápiás hatóanyagok kombinációja segíti a látványos regenerálódást. Középkorú és a terhesség időszakában zsírosabb vagy olajos szeborreával küzdő hölgyek sikeresen alkalmazzák a bőrápolásuk során.



Zsíros bőr szakszerű ápolása



A tini bőrállapot jelentkezése esetén legyen bármilyen is a bőrtípusunk, az ápolást a zsíros bőrre ajánlott termékekre építsük, hiszen bőrünk ilyen esetben több zsíranyagot választ ki, így ennek megfelelő ápolást kíván. A bőrbe jutó gyógynövényes hatóanyagok – akár egy bioinformációs üzenet – aktiválódnak, majd megkezdődik a bőr "újjászületése". E termékek gazdagok gyulladáscsökkentő hatóanyagokban, 8-10 napos használatot követően egészséges bőrképpel ajándékoznak meg.



Salaktalanító kúrák, vagy hosszasabb betegség, influenzás időszak után a felhalmozódott salakanyagoktól tisztítsuk meg a bőrünket. Ehhez kiváló lehetőséget biztosít az Alga-spa maszk, hetente 1-2 alkalommal történő használata. A kevert, tág pórusú, vízhiányos bőr bázikus gyógyvízzel készült maszkja normalizál, feszesíti a bőrt, hidratál és nyugtat. Ajánlott tisztító, lúgosító kezelések kísérőjeként is.



A vonzó megjelenéshez ebben az időszakban szükségünk lehet egy jó korrektorra is.



A Reishi teafaolajos krém-korrektor nem csak szépít és fed, hanem a gyulladáscsökkentő gomba kivonata és az antiszeptikus hatásáról ismert teafaolaj tartalma miatt támogatja a bőr újjászületését is. Illóolajokkal és a Ganoderma lucidum gomba regeneráló hatásával veszi fel a harcot a kellemetlen szépséghibák eltüntetéséért.