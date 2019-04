Titkosügynöknek állt Vilmos herceg

A trónörökös a királynő elitalakulatainál, az MI5, az MI6 és a GCHQ csapatánál teljesített szolgálatot, így a hírszerzés és az elhárítás munkáját is kipróbálta – írja a Bors Vilmos mindhárom alakulatnál egy-egy hetet töltött el, és a terroristaelhárítás munkájában vett részt. A lap szerint Cambridge hercege nem csak az irodai munkában vett részt, elmerült a titkos felügyeleti műveletekben is. A herceg a állítólag maga jelentkezett szolgálatra, kérését hamar elfogadták, és megkezdhette a kiképzését. The Sun úgy tudja, a kantinban nem a vezérkarral, hanem a katonákkal étkezett, és mindenki imádta jó humoráért.