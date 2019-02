Tíz éve hasít a kultikus sorozat, ami mémmé tette a piramisépítő ufókat

Az utóbbi évtized egyik legérdekesebb tévés sikertörténete az Ősi idegenek. A HISTORY sorozata beszédtémává tette a „paleoasztronautikát", és az elszánt rajongótábor örömére most új epizódokkal érkezik a magyar képernyőkre.



Egy hónap híján kereken tíz éve, 2009. március 8-án indult világhódító útjára az Ősi idegenek, amelyet egyszerre övez a rajongótábor kitartó lelkesedése és a „hivatalos" tudomány rosszallása. A HISTORY sorozata a „paleoasztronautikát", vagyis az ősi idegenek hipotézisét járja körül, melynek lényege, hogy az ősi emberi kultúrákat fejlődését földönkívüliek befolyásolták, hogy az egykori istenek idegenek voltak, és a híres történelmi építmények, rejtélyek vagy műalkotások mögött is más bolygók szülöttei állnak.



A magyarok közel harmada hisz bennük



A műsor világszerte nagy népszerűségnek örvend, már 13 évadot élt meg. Magyarországon a HISTORY legnézettebb programjai közé tartozik. A sorozat termékeny táptalajra hullott, hiszen hazánkban a ’90-es évek óta népszerűek Erich von Däniken könyvei. A svájci író az ősi idegenek elméletének leghíresebb képviselője, a műsorban is rendszeresen megszólal, és az ő művei ihlették Ridley Scott Prometheus című nagyszabású sci-fijét, A nyolcadik utas: a Halál előzményfilmjét. Mint a tévécsatorna tavalyi, reprezentatív országos felméréséből kiderült, a magyarok 27 százaléka szerint léteztek olyan ősi civilizációk, amelyek földönkívüli eredetűek voltak, sőt a felsőfokú végzettségűeknél ez az arány a 34 százalékot is eléri.



Mém lett belőle, és élvezi



Kritikusai szerint a műsor áltudományos szórakoztatás műfajába tartozik, és még a South Park című szatirikus rajzfilmsorozat is feldolgozta 2011-ben – az epizódban a főszereplő fiúk egy Ősi idegenek-rész megtekintése után a hálaadás földönkívüli eredetéről értekeznek iskolai dolgozatukban. A műsor egyik arca, Giorgio Tsoukalos pedig népszerű internetes mémmé vált, nem utolsósorban különös frizurája miatt. A görög–svájci Tsoukalos kifejezetten élvezi a róla szóló mémeket, és azt se bánja, hogy sokan megmosolyogják nézeteit ­– ő biztos benne, hogy DNS-ünk tartalmaz földönkívüli géneket, és ő maga is látott már UFO-t.



Valóság vagy szórakoztató sci-fi?



A műsor sokféle ember nézi: vannak a „hívők", akik szerint mindez történelem, mások szórakoztató tudományos fantasztikumnak tekintik. Bármelyik táborba is tartozzunk, akár még tanulhatunk is a sorozatból: a bemutatott ősi kultúrákról, vallásokról, épületekről és leletekről széles körben elismert tudósok adnak általános tájékoztatást, és csak ezt követi a kérdésfelvetést: vajon lehetséges, hogy mindebben földönkívüliek is szerepet játszottak?



A HISTORY magyarországi műsorán most a tizedik évad hazánkban még nem vetített epizódjai kerülnek a képernyőre. Az évad során a műsor készítői megvizsgálják a felvetést, hogy a NASA rakétatechnológiája földönkívüli tudományra épül, hogy Ozirisz egyiptomi isten valójában intelligens robot volt, és hogy az Inka Birodalom mérnöki csodának számító úthálózatát is idegen bolygóról érkezett látogatók építették ki.



Az Ősi idegenek új részei február 6-ától szerdánként 21:00-kor láthatók a HISTORY-n.