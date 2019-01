Tizenegy európai fürdőváros együtt szeretne felkerülni a világörökségi listára

Hét európai ország 11 fürdővárosa együtt szeretne felkerülni az UNESCO világörökségi listájára, pályázatukat Csehország párizsi nagykövetségén nyújtották be kedden az érintett polgármesterek és nagykövetek jelenlétében.



A gyógyfürdőiről híres 11 fürdőváros - amelyek között nincs magyar - Great Spas of Europe néven kérte felvételét a rangos listára, hogy úgymond felhívják a figyelmet a gyógyfürdőzés hagyományára, egészségügyi és turisztikai jelentőségére. Pályázatukban megjegyzik, hogy az európai gyógyfürdőzés jelensége főleg a 18. század és az 1930-as évek között virágzott, a fürdővárosok, amelyekben szerte a kontinensről érkezett emberek találkozhattak, "nagy szerepet játszottak az európai társadalom demokratizálódásában".



A közös pályázatot a németországi Bad Kissingen, Baden-Baden és Bad Ems, a csehországi Karlovy Vary, Mariánské Lázne és Frantiskovy Lázne, az ausztriai - Bécs melletti - Baden, a belgiumi Spa, a franciaországi Vichy, az olaszországi Montecatini Terme és a nagy-britanniai Bath városa nyújtotta be.



A pályázatot várhatóan 2020 közepén bírálja el az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO).



A pályázatot előkészítő nemzetközi munkacsoport cseh vezetője, Michael Urban úgy vélekedett, hogy nagy esély van a világörökségi helyszínek közé kerülésre.