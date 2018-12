Több mint egy millió dollárért kelt el az Óz, a csodák csodája forgatókönyvterve

Az aukción 492 ezer dollárért (140,8 millió forintért) kelt el a legjobb filmnek járó 1947-es Oscar-díj, amelyet a Gregory Peck főszereplésével készült Úri becsületszó című film kapott. A Lázadás a Bountyn című 1935-ös filmnek szintén a legjobb film kategóriájában ítélt Oscar-díj 240 ezer dollárért (68,7 millió forint), a korábban becsült összeg kétszereséért kelt el.Nagyon ritkák az olyan árverések, amelyeken Oscar-szobrokat kínálnak eladásra, mert 1951 óta a nyerteseknek bele kell egyezniük abba, hogy nekik vagy az örökösöknek előbb 1 dollárért fel kell ajánlaniuk az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának, mielőtt máshol kínálják eladásra. Az akadémia szerint ugyanis az Oscar-díjakat elnyerni kell, nem megvásárolni. Az eladott Oscar-díjak rekordját jelenleg David O. Selznick amerikai producernek az Elfújta a szél című 1939-es filmért kapott díja tartja, amelyet Michael Jackson 1,5 millió dollárért vásárolt meg 1999-ben. A Profiles in History aukciósház az öt napig tartó licitálás után jelentette be, hogy az árverés összesen több mint 8 millió dolláros bevételt hozott.A legnagyobb összeget érő tétel, az Óz, a csodák csodája forgatókönyveiről Brian Chanes, a Profiles in History munkatársa korábban elmondta: "Az öt forgatókönyvterv Hollywood történetének legfontosabb kézirata". A 150 oldalnyi kézzel írott jegyzet végigköveti az Óz, a csodák csodája fejlődését az első tervezetektől a végső verzióig. A tételhez tartozik 16, a speciális effektusokat bemutató fotó is. Bár az Óz, a csodák csodája csak két Oscar-díjat kapott - mindkettőt a zenéjéért -, mégis Hollywood történetének egyik legismertebb musicaljévé vált. 1989-ben az egyik első film volt, amely bekerült az amerikai nemzeti filmarchívumba.