Többezer hamburgerrel a rászorulókért - karácsonyi összefogásra buzdít a Budapest Bike Maffia és a Zing

A tavalyi kezdeményezésünk során saját food trackjainkkal vonultunk ki a fővárosi és vidéki gyermekotthonokba, ahol 300 gyereknek csaltunk mosolyt az arcára. Idén az adakozásnak más formáját választottuk, melybe a vásárlóinkat is szeretnénk bevonni: december 5. és 18. között azok, akik új „TEgyünk jót" hamburgerünkből vásárolnak, automatikusan jótékonykodnak is, hiszen a nevükben rászorulóknak juttatunk el egy-egy hamburgert a Budapest Bike Maffia segítségével"

„A BBM célja nemcsak az, hogy civil szervezetként segítsen a szegény sorban élőkön és hajléktalanokon, de az is, hogy másokat is erre buzdítson. Szeretnénk érzékenyíteni az embereket és megértetni velük, hogy már egy apró gesztus, egy kis felajánlás is nagyon sokat jelenthet. A mostani akciónk során is remélem, hogy amellett, hogy étellel segítünk, sikerül egy kicsit a fiatalok gondolkodását is formálni azzal, hogy látják, egy ennyire közkedvelt márka is kiáll a jó ügyek mellett"

Egy éve ilyenkor büfékocsijaikkal látogattak meg 10 gyermekotthont, ahol a streetfood élményével tették szebbé a nehéz sorsú gyerekek karácsonyát. A sorozatot folytatva idén a Budapest Bike Maffia ételmentő csapatának bevonásával érkezik a hamburger a rászorulókhoz.A Budapest Bike Maffia évek óta küzd azért, hogy minél több éhes száj jusson ételhez, hiszen hazánkban sokaknak már az is luxus, ha napi háromszor ehetnek. A biciklis jótevők idén karácsonykor az egyik legismertebb streetfood márkával közösen kezdenek akcióba: ezúttal nemcsak finom, de minőségi hozzávalókból készült hamburgert juttatnak el a rászorulókhoz.– mondta el Susánszky Ádám, az 5 éves születésnapját ünneplő Zing Burger&Co. társtulajdonosa, aki azt is hozzátette, hogy reméli, hogy a mostani együttműködés példáján felbuzdulva a jövőben még több vendéglátó egység csatlakozik majd a BBM céljaihoz. „Szeretnénk megmutatni, hogy már egy apróság is számít, hiszen sok kicsi sokra megy" .A Budapest Bike Maffia hazánk egyik leggyorsabban növekvő civil szervezete, ami éppen hét éve karácsonykor kezdte meg működését és jelenleg is 12 különböző projekttel segítik a rászorulók mindennapjait, adományt gyűjtve és edukálva fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Havasi Zoltán, a szervezet vezetője büszke arra, hogy már nemcsak a fővárosban, de már vidéken, többek között Debrecenben és Pécsett, valamint külföldön is működnek csoportjaik. A mostani, Zing Burgerrel karöltve indított akció végén remélhetőleg sokszáz, vagy akár ezer hamburgert is eljuttathatnak a budapesti és vidéki rászorulókhoz.– nyilatkozta Havasi Zoltán, a Budapest Bike Maffia alapítója.A dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készített „Tegyünk jót" burger minden Zing Burger&Co. étteremben elérhető lesz, sőt, online, illetve az üzletekben egy számlálón is nyomon lehet majd követni valós időben, hogy hány felajánlás gyűlik össze. Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal!