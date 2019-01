Tom Cruise nem áll le! Jön a Mission Impossible hetedik és nyolcadik része is

Sosem áll le Tom Cruise? A színésznél szóba sem jöhet a nyugdíj és a pihenés: épp hogy befejezte a M:I című ikonikus filmsorozata hatodik részének forgatását, máris nagy bejelentéssel állt elő: még két folytatást kap az akciófilm - írja a Bors Érthető a lelkesedés, az első hat rész ugyanis 3,5 milliárd dollárt, azaz 982 milliárd forintot hozott a konyhára!A filmekben 1996 óta Ethan Huntot alakító Cruise a Twitteren jelentette be: a hetedik és nyolcadik rész készítése is folyamatban van!A hírt a filmek rendezője, Christopher McQuarrie is megerősítette. A páros elárulta, ezek várhatóan 2021 és 2022-re készülnek majd el. Hihetetlen, de Cruise ekkorra már hatvanéves lesz!A színész legendás arról, hogy maga végzi a nyaktörő mutatványait: tavaly nyáron meg is itta ennek a levét: eltörte a bokáját, mikor egy látványos ugrást hajtott végre. Lelkesedését látva kizárt, hogy ezután többször alkalmazna kaszkadőrt.Egy másik filmje, a Top Gun második részének forgatása alatt kivett pár hét szabadságot, hogy eljárhasson egy tanfolyamra, hogy megszerezze az engedélyt a filmben szereplő helikopter típus vezetésére is.