Tönkretették Bangó Margit otthonának bejáratát - fotók

Nem alakult a legjobban Jellinek Tina napja, amikor kislányát sürgősen orvoshoz kellett vinnie. A család épp Szlovákiában tartózkodott, amikor a kislány szörnyű fogfájásra panaszkodott. Miután a helyi fogorvos megvizsgálta a kislányt, kiderült, hogy egy szájsebészeti beavatkozásra lesz szükség, amit már Budapesten el is végeztek. Vivike végig hősiesen viselte a fogászati megpróbáltatást.Én mindvégig jobban izgultam, mint ő. Annyira büszke vagyok, hogy milyen ügyesen, egy szó nélkül tűrte az egészet. Az egész család retteg a fogászati dolgoktól, úgy látszik Vivike ez alól az egyetlen kivételmondta Tina, aki épphogy kiheverte a történteket, máris jött a következő sokk.Mama megkért, hogy álljak be az autójával. Meg is tettem, de elfelejtettem behúzni a kéziféket. Sajnos az autó tovább gurult és kivitte a kerítést. Amíg a szerelők nem érkeztek meg odakötöztük a kaput a tartóelemekhez, de azt hiszem az egészet ki kell majd cserélnimondta Tina, akit érthetően megviseltek a történtek.Nagyon ideges voltam, aggódtam, hogy mama mit fog szólni. Egy dologgal nyugtattam magam, hogy szerencsére az autónak nem lett komoly baja és nem is gurult ki az útra. A javítást természetesen én állom majdmondta Tina. Hogy a történtekhez mit szólt Bangó Margit, kiderül 21:00-tól a Drága családom február 26-i epizódjában.