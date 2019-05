Törölték Harry herceg utazását, lázas találgatások a hercegi utód érkezéséről

Törölték Harry herceg jövő szerdára kitűzött hivatalos amszterdami látogatását. A Buckingham-palota pénteki tájékoztatása nyomán újult erővel lángoltak fel a találgatások arról, hogy most már bármelyik pillanatban bejelenthetik Harry és felesége, Meghan hercegnő első gyermekének megszületését.



Harry herceg - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - szerdán utazott volna Amszterdamba, csütörtökön pedig Hágába, ahol a maradandó sérüléseket szenvedett brit és nemzetközösségi katonák megsegítésére általa kezdeményezett nagyszabású éves nemzetközi sportviadal, az Invictus Games 2020-as rendezvényének egyéves "visszaszámlálását" indítaná el.



A jövő csütörtöki hágai program törléséről a pénteki bejelentés egyelőre nem szól, de a szerdai amszterdami látogatás a palota szerint "a sajtókíséretet érintő logisztikai-tervezési meggondolásokból" elmarad.

A brit királyi család első számú londoni rezidenciájának és hivatalának szóvivője nem részletezte, hogy ez az indoklás pontosan mit jelent.



Harry tavaly május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle amerikai színésznőnek Windsor ősi királyi kastélyában.



Az esküvő után az uralkodó a Sussex hercege, illetve hercegnője címet adományozta a házaspárnak.



Az udvar októberben jelentette be, hogy Meghan hercegnő gyermeket vár.



A kétsoros közleményből annak idején csak annyi derült ki, hogy a gyermek érkezése tavasszal várható, de Meghan egy rendezvényen néhány hete annyit elárult, hogy első gyermekük április végén vagy május elején jön a világra.



Arról is heves találgatások folynak a brit sajtóban, hogy a hercegi utód hol születik majd. Udvari forrásokat idéző értesülések szerint Meghan a királynő windsori rezidenciájának közelében lévő otthonukban, vagyis nem kórházban kívánja megszülni első gyermekét, és nem szeretné, ha a királyi család orvosai jelen lennének a szülés közben.



Más értesülések ugyanakkor arról szólnak, hogy a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) Windsorhoz közeli egyik közkórházának szülészetén várják a hercegnőt, amint megindul a vajúdás.



Az bizonyosra vehető, hogy Meghan hercegnő nem a királyi család által rendszeresen használt londoni St. Mary's kórház Lindo Wing nevű szülészeti magánklinikáján hozza világra gyermekét.



Itt született Harry és bátyja, Vilmos herceg, valamint Vilmos és felesége, Katalin hercegnő három gyermeke is.



A Lindo Wing klinika azzal büszkélkedhet, hogy az Egyesült Királyság két majdani uralkodója - vagyis Vilmos és elsőszülött fia, György - is a falai között jött a világra.



Vilmos és Katalin mindhárom gyermekének születését rendkívüli sajtófelhajtás kísérte, ám Meghan és Harry egyértelművé tette, hogy ilyesmiről az ő gyermekük születése után szó sem lehet.



Harry és Meghan első gyermeke a hetedik helyet foglalja majd el a brit trónutódlási sorban, majdani nagypapája, vagyis Károly trónörökös, valamint Vilmos herceg, Vilmos három gyermeke, illetve saját édesapja, a trónöröklési sorrendben hatodik helyen álló Harry után.



