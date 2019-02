Új albummal jelentkezik a Despacito előadója: megjelent a Vida!

Fonsi karrierje több, mint húsz évvel ezelőtt kezdődött: tinédzserként került Puerto Ricóból Floridába, ahol először az azóta az NSync tagjaként szintén világhírűvé vált Joey Fatone-nal énekelt együtt. A páros útjai 2002-ben újra keresztezték egymást: Fatone ugyanis Fonsi angol crossover-albumán is feltűnt vendégelőadóként. (A latin-amerikai énekes egyébként ugyanebben az évben Britney Spearst is elkísérte Dream Within a Dream turnéjára, vendégelőadóként.)Fonsi gigasikerének titka, hogy modernizálta a canciones contravenas, azaz a nagyon erőteljes érzelmeket közvetítő balladák klasszikus műfaját a rock, a dance-pop, az R&B és a reggaeton elemeinek bevonásával. Bár ezt a tehetségét legújabb albumán szólóban is sikerül csúcsra járatnia, a Vida közreműködőkben sem szűkölködik: Demi Lovato, Justin Bieber, Stefflon Don, Daddy Yankee és Ozuna neve is feltűnik a tracklisten.A teljes albumoz ITT lehet meghallgatni!