Új albumon dolgozik 13 év után a Who

A brit rockzenekar gitárosának, Pete Townshendnek a közleménye szerint a rajongók a "sötét balladáktól a kemény rockig és a kísérleti elektronikus zenéig" mindenre számíthatnak.



Az album még idén megjelenik - adta hírül hétfőn a The Guardian című brit napilap honlapja.



A Who 2006-ban jelentkezett utoljára albummal, az Endless Wire pályafutásuk 11. stúdióalbuma volt.



A zenekar közölte, hogy amerikai koncertkörutat is tervez nagyzenekarral. Roger Daltrey, az együttes énekese a rajongókat biztosította arról, hogy "bár a Who zenekarral fog fellépni, ez nem jelent kompromisszumot, Pete és én a mi zenénket adjuk elő".



A 74 éves Daltrey szerint ez lehet az utolsó turnéja. "Reálisnak kell lenni, ennyi idős vagyok, és az ember hangja egy idő után elkezd egy kicsit fakulni. Olyan jó akarok lenni, mint amilyen két éve voltam" - mondta.



A Who alapító tagjai közül már csak a 73 éves Townshend és Daltrey zenél az együttesben. Keith Moon dobos 1978-ban meghalt, Kenny Jones váltotta őt, de tíz évvel később távozott az együttesből. John Entwistle basszusgitáros 2002-ben halt meg.



A jelenlegi zenekarban játszik Zak Starkey, Ringo Starr fia és Simon Townshend, Pete öccse.