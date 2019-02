Új csúcsmobillal jött ki a Samsung - ettől le fog esni az álla

Fotó: NapiAndroid

A Samsung feladta a leckét az Apple-nek rendesen. A hajtogatható telefon után a Samsung olyan telefonszériát hozott, mellyel rendesen feladta a leckét az iPhone-nak.Ezúttal egyből három fajta készüléket dobtak piacra. A nevük pedig Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, és Galaxy S10e, ami a lite verziónak felel meg.Az egyik legszembetűnőbb változtatás talán a kameralyuk, mely a képernyőről figyel a felhasználóra. Ez annyival modernebb, hogy magában a kijelzőben van a kamera, így akár egy milliméter hiba a gyártásban tönkretehetné az egész készüléket. Az új fajta kijelző az Infinity-O nevet kapta, mely nemcsak hogy a lehető legtöbb színnel operál, de azt is elérték, hogy a legszínhűbb kijelzője legyen a 219-es évnek. A kijelzőhöz tartozik még egy extra, ugyanis ez alá építették be az ujjlenyomat olvasót, mely akár szakadó esőben is képes beléptetni minket, ha lenne ingerenciánk egy alsó hangon negyedmilliós készüléket ilyen körülmények közt használni.Igaz, hogy még csak február van, de ha nem hozakodik elő valaki hasonló felszereltséggel, akkor mondhatjuk, hogy a 2019-ben a legmodernebb és legjobb telefonos kamerával jött ki a Galaxy S10 széria. A cél az volt, hogy a profi fényképezők szintjét a lehető legjobban megközelítsék. Ezt hivatott segíteni a 3 érzékelő a kamera mellett, mellyel elképesztő felvételeket lehet készíteni.Maga a kamera olyan széles látószöget képes felvenni, mint az emberi szem. A portréfotózás is javult, valamint egy csomó új effektet építettek be a kezelőszoftverbe, nem beszélve arról, hogy a telefon segít nekünk a lehető legjobb beállításokat megtalálni egy képe elkészítéséhez.A videózás is sokat javult. A „Super Steady Camera" -val pedig majdnem olyan stabil felvételek készülhetnek, mint egy nagy kamerával.Egyébként a Samsung együttműködő partnere az Instagramnak, így az elkészített képet azonnal van lehetőségünk az InstaStoryba vagy az Instagramra feltenni.Az akksi az mondható átlagosnak, ugyanis a lite verzió 3100mAh-val ketyeg, az S10+ pedig 4100-zal. Így a felszereltség sztárja igazából a memória és a tárhely. A telefont 12 GB os belső memóriával szerelték fel, és kérhető 1 TB tárhellyel, ami jóval nagyobb, mint az embereknél lévő laptopoké.A fentiek után a leglényegesebb változtatás egy olyan új funkció, mely az eszköztárunkat ritkítja meg, ugyanis nem kell mindenhez magunknál tartania töltőt. Az okosórák, headsetek, vagy akár egy másik telefon is tölthető vezeték nélkül egyszerűen úgy, hogy a hátlaphoz érintjük. Persze a telefon akksija is véges, de a régebbiekhez képest már 36%-kal növelték meg a töltési sebességet, így ebből a szempontból is csúcskészüléknek számít az S10.A Galaxy S10 5G a csúcsmodellje a szériának. Négy hátlapi kamera, ebből az egyik 3D-s lencse, 3 szelfikamera, 5G támogatás és óriás kijelző. Az új széria március nyolcadikán fog az üzletekbe kerülni, és elég esélyes, hogy a készleteket hamar kimerítik. A Galaxy S10, Galaxy S10+ és Galaxy S10e, 309.990, 344.990 és 257.990 forintos ajánlott fogyasztói áron kerülnek március 8-tól a boltokba.források: Használtalma