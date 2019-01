Új dallal rukkolt elő a The Cranberries együttes Dolores O'Riordan halálának évfordulóján

Új dallal rukkolt elő egykori énekesnője, a tavaly elhunyt Dolores O'Riordan halálának évfordulóján a The Cranberries ír zenekar, amely áprilisban dobja piacra következő albumát, majd véglegesen feloszlik.



A banda a BBC Radio 2 műsorában mutatta be az All Over Now című számot, amelyen O'Riordan a halála előtt dolgozott és énekelt fel belőle részleteket - írja a BBC hírportálja.



Az énekesnő mindössze egyetlen versszakot és egy refrént hagyott hátra, ezért az együttesnek bőven volt munkája a dallal.



"A legnehezebb az volt, amikor néhány hónappal a halála után elkezdtük átnézni a demókat" - idézte fel Noel Hogan, a banda gitárosa.



A zenekar mostanra egy egész albummal elkészült.



A 2017 végén rögzített demókból megszületett In The End című korong áprilisban jelenik meg. A Linger és a Zombie című slágereket jegyző zenekar azután véglegesen feloszlik.



O'Riordan váratlanul hunyt el tavaly január 15-én egy londoni hotelben, a pizsamát viselő nő testét a fürdőkádba merülve találták meg. A westminsteri igazságügyi orvosszakértő szerint alkoholmérgezés miatt bekövetkezett fulladás okozta a 46 éves énekesnő halálát.