Új eszközt vezet be a választók félrevezetése ellen a Twitter

Új eszközt vezet be jövő héten a Twitter bizonyos álhírek ellen, hogy így is akadályozza a beavatkozásokat a május végi európai parlamenti (EP-) választásokba - közölte csütörtökön az amerikai mikroblog-szolgáltató.



A bejelentett új eszköz segítségével április 29-től egyszerűbbé válik a felhasználók számára a választók szándékos félrevezetését célzó tartalmak megjelölése.



A felhasználók eddig is jelenthették a kifogásolt bejegyzéseket, de ezentúl itt azt az opciót is kiválaszthatják majd, hogy az üzenet "félrevezető a választással kapcsolatban".



Egyebek mellett ilyen lehet például, ha valaki SMS-ben, e-mailben vagy telefonon történő szavazásra buzdít, illetve ha rosszul közli a választás időpontját.



Nagy a nyomás az Európai Bizottság részéről a Facebookon, a Google-on és a Twitteren is, hogy lépjenek fel proaktívabban a demokratikus folyamatok aláásását és a társadalmi-politikai feszültségek szítását célzó hamis információk ellen.



Noha a brüsszeli testület keddi jelentésében üdvözölte az előrelépést ezen a területen, arról számolt be, hogy az internetes platformoknak további intézkedéseket kell hozniuk.