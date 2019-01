Új év, új műsorok - rádiós és televíziós újdonságokkal indítja az évet a közmédia

Divat és dizájn a Duna Televízió képernyőjén A Duna Televízió szombat délelőtti új műsorának témája a magyar divat, dizájn, formatervezés, iparművészet. Bemutatkoznak a tervezők, látogatást teszünk olyan műhelyekben, ahol ruhák, ékszerek, bútorok, órák, lámpák, vagy éppen szemüvegkeretek készülnek. Megmutatjuk, hogyan szolgálja a formatervezés mindennapi életünket és hogyan visz szépséget használati tárgyaink világába.



Az első adásban többek közt azt is megmutatjuk, hogyan jelenhetnek meg a széki és a palóc népviselet elemei mai ruhadarabokon, ellátogatunk Várhegyi Éva kalapszalonjába, utánajárunk, mitől különleges a Bogányi-féle zongora, és bemutatjuk Karsai Zsófia keramikusművész szívet-lelket melengető tárgyait.



Divat és dizájn – január 5-től minden szombaton 9.25-től a Duna Televízió képernyőjén!

Borbás Marcsi Szakácskönyve – új gasztronómiai sorozat a Duna Televízión A főzőműsorok hazai kínálatába igyekszik új színt varázsolni a Borbás Marcsi szakácskönyve című sorozat, amely 2019. január 6-án indul a Duna Televízión.



Egy klasszikus műfaj, egy igazi főzőműsor elevenedik meg a képernyőn, ám új lendülettel, magával ragadó képi világgal, a Marcsitól és csapatától megszokott színvonalon. A műsor helyszínéül egy régi pajtában kialakított stúdiókonyha szolgál, melyben a sparhelt és az indukciós főzőlap tökéletesen megfér egymás mellett.



Marcsi, aki aktuális vendégével hétről hétre a legjobb receptekkel, konyhai praktikákkal és a minőségi alapanyagok ismertetésével segíti a nézőket, hogy mindannyian a gasztronómia mestereivé válhassanak. Leleplezzük a legnagyobb konyhai titkokat, leromboljuk a tabukat, megtanítjuk a leghatékonyabb praktikákat, miközben ezernyi ízzel ismertetjük meg a nézőt. Megmutatjuk, hogy az egyszerű háziasszony és a Michelin-csillagos séf milyen jól megférnek együtt a konyhában, és milyen remekül inspirálják egymást. Az is ki fog derülni, mennyire fontosak a hagyományok a főzés esetében is, ám néha érdemes áthágni a szabályokat, csavarni egyet a jól megszokott recepteken.



Borbás Marcsi szakácskönyve január 6-tól minden vasárnap 17.25-től a Duna Televízió képernyőjén!

Családvarázs már a tévében is! – új családi magazinműsor Rókusfalvy Lilivel az M2 Petőfi TV-n Családi talk-show; ahol ismert emberek nyitják meg otthonuk és lelkük ajtaját és bevezetik a nézőt családi titkaik birodalmába. Carameltől Vastag Csabán és Mikósa Erikán át a Verrasztó tesókig bepillantást nyerünk kedvenceink életébe és elárulják a titkot, szerintük hogyan lehet jó anyává, apává, testvérré, vagyis jól működő családdá válni. Minden egyes történet azonban számos újabb kérdést vet fel. Ki és hogyan fogadhat örökbe? Mitől működik jól egy családi vállalkozás? Miért alakul ki a szülés utáni depresszió és mit tehetek ellene? És hogyan lendüljünk át családként bármilyen nehéz akadályon, amit az élet állít? Rókusfalvy Lili ezekre a kérdésekre keresi majd a választ vendégeivel a stúdióban.



Családvarázs – január 11-től minden pénteken 21 órakor az M2 Petőfi TV műsorán!

Varázsbolt nyílik Bősze Ádámmal Emlékszel még Ollivander varázspálca-üzletére a Harry Potterben, vagy a mogorva antikváriusra a Végtelen történet című filmben? Ha igen, akkor tudod, milyen hangulat fogad egy régiségkereskedő ódon üzletében: poros könyvek, pókhálók, évtizedek óta ki nem nyitott szekrények és ehhez hasonlók. Képzeld el most ugyanezt a világot egy zenei antikváriumban! Régi kották, hangszerek, húrok, összhangzattan könyvek, karmesteri pálcák és még sok egyéb érdekesség, melyekkel a hétköznapi életben aligha találkozhatsz. Innen indul a műsor, amelyben időről időre egy-egy, a zenéhez, aktív muzsikáláshoz szükséges, de sokak által nem ismert tárgy, fogalom, téma múltját és adott esetben jelenét mutatják be. Szó lesz a hangvilláról, a metronómról, Kempelen beszélő gépéről, de felidézzük azt is, hogyan viselkedtek régen operaelőadás közben, vagy hogy éppen milyen ruhát vettek fel az emberek, amikor hangversenyre mentek. Informatív, szórakoztató, zenével illusztrált fél órás adást ajánlunk, melynek segítségével a zenei világ eddig felfedezetlen területeit ismerheted meg.



Varázsbolt – január 6-tól minden vasárnap 10.30-tól a Bartók Rádió műsorán!

Vashegyi Györggyel invitál Régizenei kalandozásokra a Bartók Rádió Az egyórás műsor állandó házigazdája Vashegyi György karmester, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus művészeti vezetője, az MMA elnöke, a régizene elismert szakértője, aki minden alkalommal meghív a műsorába egy-egy muzsikus vendéget. A régizene világában számtalan remekmű vár még felfedezésre, és számtalan kompozícióról fedeznek föl a zenetörténészek újabb érdekességeket. A sok zenei illusztrációval fűszerezett műsorban Vashegyi György és vendége beszélget többek között az adott zenemű keletkezéséről, annak zenei és szellemi hátteréről, felépítéséről - a zeneszerzőről, a korról, a bemutató körülményeiről és előadóiról, valamint (indokolt esetben) a szóban forgó CD-felvétel születéséről és előadóiról is. Amit kínálunk: a legkiválóbb lemezfelvételek lejátszása által nagyszerű régizenei zeneművek megismertetése, megszerettetése sok-sok érdekességgel.



Régizenei kalandozások Vashegyi Györggyel – január 6-tól minden vasárnap 18.30-tól a Bartók Rádió műsorán!