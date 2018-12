Új főzőműsort indít Borbás Marcsi

A főzőműsorok kínálatába igyekszik új színt vinni a Borbás Marcsi szakácskönyve című új sorozat, amely január 6-án indul a Duna Televízión.



A műsor helyszínéül egy régi pajtában kialakított stúdiókonyha szolgál majd, amelyben a sparhelt és az indukciós főzőlap tökéletesen megfér egymás mellett - olvasható a produkció közleményében.



Borbás Marcsi aktuális vendégével hétről hétre a legjobb receptekkel, konyhai praktikákkal és a minőségi alapanyagok ismertetésével segíti a nézőket, hogy mindannyian a gasztronómia mestereivé válhassanak.



Leleplezi a legnagyobb konyhai titkokat, igyekszik lerombolni a tabukat, megtanítani a leghatékonyabb praktikákat, miközben számtalan újdonsággal ismerteti meg a nézőket.



A műsor bemutatja, hogy az egyszerű háziasszony és a Michelin-csillagos séf is jól megfér együtt a konyhában, és remekül inspirálhatja egymást, de az is kiderül, hogy bár fontosak a hagyományok a főzésben, néha érdemes áthágni a szabályokat és csavarni egyet a jól megszokott recepteken.



A vidám és lendületes műsor kiegészíti a Gasztroangyal kulturális, hagyományőrző tematikáját, hiszen aprólékos részletességgel magyarázza el a nézőnek egy-egy fogás elkészítésének fortélyait.



A Gasztroangyal továbbra is szombaton 17 órakor, míg a Borbás Marcsi szakácskönyve vasárnaponként 17.25-kor kerül adásba a Dunán.