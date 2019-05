Új koncepció és egy jól bevált hang az M4 Sport F1-es közvetítéseiben

A csatorna szakít az eddigi felfogással, amelyben egyetlen kommentátor és állandó szakkommentátor közvetíti valamennyi futamot, időmérőt és a legtöbb szabadedzést. A kommentátori székbe az eddigi szakkommentátor, az autósportot kedvelők körében rendkívül népszerű Wéber Gábor ül át, aki két évtizede szerves része a magyarországi F1-es adásoknak.



"Az elmúlt 18 év alatt számos párosításban dolgozhattam, így tudom, hogy vezető kommentátornak lenni nem egyszerű műfaj, amihez köszönöm a bizalmat. Az autósportért gyerekkorom óta rajongó egykori autóversenyzőként továbbra is az a célom, hogy mindenki számára a lehető legközérthetőbbé tegyem a versenyhétvégék történéseit, kihasználva ehhez az újfajta koncepcióban rejlő lehetőségeket."



Tartva a lépést a nemzetközi F1-közvetítések szabványaival, Wéber Gábor mellett nem egy, hanem több hanggal találkozhatnak a nézők a hétvégéken. A szabadedzésekre az M4 Sport utazó riporterei: Ujvári Máté, Szeleczky Ádám és Bobák Róbert ülnek be a stúdióba, akik helyszíni élményeikkel hozzák még közelebb a rajongókhoz az ország egyik legnépszerűbb sportágát. Az egyik szabadedzés továbbra is interaktív marad, vagyis a szurkolók a Boxutca Facebook-oldalán tehetik fel kérdéseiket a kommentátoroknak.



A legtöbb időmérőt és futamot a magyar autósport két kiválósága: a túraautó-világbajnokság korábbi ezüstérmese, a nyolcszoros futamgyőztes Michelisz Norbert, valamint a kétszeres kamionos Európa-bajnok Kiss Norbert közvetíti majd Wéber Gáborral.



A vasárnapi futamon a Wéber-Michelisz páros debütál.



Természetesen a folytatásban sem hiányoznak majd a szezon elején bevezetett újítások, mint például a felvezető kört megelőző bejelentkezések a rajtrácsról, a legmodernebb technikával elkészült grafikák, vagy a levezető műsorban megszokott értékelések a paddockból.



