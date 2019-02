Új műsorral bővül az M2 Matricák!

Az M2 reklám és erőszakmentes gyerekcsatorna M2 Matricák – Gyerekjáték műsora sporttal a fókuszban, bajnokokkal, relikviákkal és ikonikus tárgyakkal, sportszerekkel startol most szombaton reggel nyolc órakor. A műsor nem titkolt célja a különböző sikersportágak és fiatal tehetségek bemutatása. Az új műsorhoz új műsorvezetők csatlakoztak, Hnatyszyn Vanda és Csernák Bátor felváltva fogadja a bajnokokat. A szombati adás első vendége Rabb Csenge junior válogatott korcsolyázó, illetve megszólal Tokaji-Kulcsár Zsófia vezetőedző és Tóth Zoltán vezetőedző, egykori olimpikon műkorcsolyázó.



A műsor tartogat meglepetéseket az idősebb korosztálynak is!



A sport relikviák rajongóinak a főcím maga a paradicsom, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívóruhája, párbajtőre, sisakja, Kapros Anikó kedvenc teniszütője, Zala György olimpiai bronzérmes kenus lapátja, amelyikkel bronzérmes lett az olimpián, a 2018-as foci VB, a 2019-es kézi VB labdája, valamint helyet kapott a magyar vízilabda válogatott labdája is.



M2 Matricák – Gyerekjáték, kéthetente az M2 Gyerekcsatorna műsorán. M2 – a barátod!