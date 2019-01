Új részekkel tér vissza a képernyőre Süsü a sárkány

Gyerekkorunk legnagyobb hőse tér vissza idén a tévéképernyőre. Süsü, a híres egyfejű sárkány 1976–1984 között 22 epizódon keresztül varázsolta el a gyerekeket. Több generáció kedvence most három részen keresztül fogja újra szórakoztatni az ország ifjabb és idősebb tagjait. A hírt a Borssal osztotta meg először a Nemzet Művésze, Csukás István.Az epizódok vázlata kész, a költségvetés összeállt, talán év végére kész is lehetnek az epizódok. Ugyanúgy bábtechnikával dolgozunk. Az első részben Süsü ellátogat az emberek földjére, a másodikban összeházasodik és megszületik a gyermeke, Süsüke, aki a harmadik epizódban a sárkányok és emberek földje után az űr­be is ellátogat – mesélte a lapnak a legendás író.– Nagyszerű hír, álmomban nem gondoltam volna, hogy az életemben még újra Süsünek adhatom a hangomat. Nagyon tetszik az ötlet, ha ugyanabban a szellemiségben készítjük, mint a korábbi részeket, nem szabad ezt is digitalizálni. Ha ezt tartják, szívesen vennék részt a munkában. Az alapanyaggal biztos nem lesz gond, hiszen Istvánról egy ország tud­ja, mekkora író, generációk nőttek fel és fognak felnőni a meséin – mesélte Bodrogi.