Új stúdiólemezt készített Petruska

Petruska András dalszerző-énekes az MTI újságírójának adott interjúja helyszínén, egy budapesti kávézóban 2019. március 12-én.

Petruska András dalszerző-énekes interjút ad Gulyás Istvánnak, az MTI újságírójának egy budapesti kávézóban 2019. március 12-én.

Fotók: MTI/Máthé Zoltán

"Az első két lemez után volt egy év, amikor nem írtam semmit. Ami az albumkészítést illeti, a 2016-ban megjelent Kapunyitóval megcsináltam azt a zenét, amit az induláskor megálmodtam. Azonban éppen emiatt nyitottabb lettem az új dolgokra, ami azt hozta, hogy zenekaros felállásban is koncertezem, a Relációt már erre a hangképre írtam" - idézte fel a lemez előtörténetét Petruska András az MTI-nek.A Reláción hallható dalok között számos olyan akad, amely világzenei ízekkel teli. Az énekes-gitáros elmondta, hogy az utóbbi időben sok dél-afrikai muzsikát hallgatott. "Mindig is popzenét csináltam, de számomra a népzenei-világzenei kísérletezés adja a dalok lelkét. A 2014-ben megjelent Metropolitán elsősorban magyar és román népzenei hatások érezhetők, a 2016-os Kapunyitón inkább az angolszász, amerikai folkzene került előtérbe. Egyik sem volt előre megtervezve".Bár Petruska lemezein a dalok, a szövegeik nem egy egységes történet elemei, mindig van egy koncepció, amely köré épülnek. A Metropolitát az akkor épült 4-es metró állomásai ihlették, a Kapunyitó a harmincas generáció problémáit feszegette."Azok közé tartozom, akik az album formátumot művészi egységnek tekintik. A lemezen lehetnek harsányabb és halkabb részek, de ezek ugyanúgy egy mű, egy hangulat fejezetei. A Reláció mögött olyan személyes történetek húzódnak meg, amelyeket korábban nem írtam volna meg. Az elmúlt három évben véget ért egy hosszú kapcsolatom, egy nagy szakításon estem át, ami egy felnőttebb élet, egy új szerelem felé vitt. A dalok ezt tükrözik, de nem direkt módon, hanem ahogy a dolgok lecsapódtak" - fejtette ki a 33 éves Petruska.A Help Me Out of Here a szakítás története, a Nem megy igazán a mindennapi társadalmi problémákról, a taposómalomról szól, a Nincsen szavam című számban pedig arról énekel, milyen gyakran érezzük úgy, hogy sem a politikában, sem a gazdaságban, sem otthon, sem a szerelemben nincs igazán szavunk.Petruska állandó szövegírója, Babarci Bulcsú ezúttal négy dalt jegyez társszerzőként, három szám - az Én a te korodban, az Égi gangon és a Mondatok - szövege Grecsó Krisztián, a népszerű író, költő műve."Beck Zoli mutatott be minket egymásnak, ők együtt zenélnek a költészetet és a popzenét párosító Rájátszás-sorozatban. Igazán egymásra találtunk, nyitottsággal közelítettünk a közös munkához. Először az Égi gangont küldte el, és én egy rockdalt írtam rá. Észrevette, hogy szövegeimben szeretek kikacsintani a beat-rock történet klasszikusaira, az Égi gangonban a Kispál és a Borz (a Húsrágó, hídverő), az Illés (Néha furcsa hangulatban) és Sting is meg lett említve" - jegyezte meg az énekes.A Mondatok Grecsó Krisztián egy versciklusa, ennek második részét használta Petruska és szerzett hozzá zenét. "Nagyon az elevenembe vág, ahogy verseiben a nosztalgiát kezeli, hasonló dolgok vannak az én fejemben is arról, ami régen volt".A lemezen közreműködött Borbély Tamás (basszusgitár), Egri Márton (dob), Markos Miklós (ütőhangszerek), Temesvári Bence (hegedű), valamint Dés András (kalimba) és Simkó-Várnagy Mihály (cselló). Petruska zenekaros koncertfelállásában Borbély, Egri és Temesvári, valamint Szabó Tamás billentyűs szerepel. Az album producere Hidasi Barnabás és Vesztergom Laura volt, ők többek között Palya Bea és a Tankcsapda lemezein is dolgoztak korábban."Szerettem volna bővülést az egyszálgitáros, illetve a gitár-hegedűs felálláshoz képest. Ezek is megmaradnak a jövőben; szólóban fellépve is bejártam már a nagyobb színpadokat Magyarországon. A zenekar nagyon friss, a Trip hajón fog másodszor színpadra állni. Lejátsszuk a teljes Reláció-lemezt, és persze a közönségkedvenceket is, amilyen például a Szent Gellért tér, a Miért pont én?, a Trouble in My Mind vagy a Nyár" - tette hozzá.Petruska azt mondta, nehezen élte meg, hogy Help Me Out of Here című számát A Dal 2019 című showműsorból kizárták. Hozzátette: tiszta a lelkiismerete, rengeteg pozitív szakmai, jogi, emberi visszajelzést kapott, és a számot természetesen továbbra is játssza a koncertjein.