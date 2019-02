Új szerepe kapcsán vallotta be Michl Juli, neki is voltak gondjai a testével

Huszonhét évesen egy tíz évvel fiatalabb kamaszlány bőrébe bújik A Tanár következő részében Michl Juli. A színésznőnek nehéz szerep jutott, és nem csak a korkülönbség miatt. Juli egy anorexiával és súlyos testképzavarral küzdő lányt alakít.Szerepe szerint Virág az éhség és szervezete totális kimerülése miatt többször összeesik az órán is, és csatlakozik egy közösséghez, amely az éhezést dicsőíti. A kamaszlány retteg attól, hogy a fiú, akit kinézett magának, meglátja a kövér testét, ezért kezd drasztikus fogyókúrába, pedig egy gramm súlyfelesleg sincs rajta.Juli örül, hogy eljátszhatta a testképzavaros lányt, akinek története olyannyira nem ritka, hogy még a színésznő is küzdött hasonló problémákkal kamaszkorában – írja a Bors – Azért az igen hízelgő, hogy 27 évesen rám bízzák egy 17 éves lány szerepét. Különösen azért, mert Virág története egy olyan fontos dologra hívja fel a figyelmet, ami sok tinédzserlányt, sőt egyre több fiút is érint – kezdte Juli.– Ebben a formában, vagy olyan szélsőségesen, ahogy Virágnál a sorozatban előfordul, nekem nem volt gondom a testemmel, de tény, hogy nekem is volt enyhe testképzavarom az ő korában. Egyáltalán nem jutottam el a bulimiáig vagy az anorexiáig, nekem más jellegű problémáim voltak magammal, nem a sú­lyom. Sokáig zavart, hogy alacsony vagyok, ahogy az is, hogy hiába vagyok vékony, mégis vannak a testemnek olyan részei, amiket nem szeretek – mondta Juli, aki persze a korral rájött, vagy tesz azért, hogy ami nem tetszik, megváltozzon, vagy ha ez nem lehetséges, egyszerűen elfogadja azokat úgy, ahogy vannak.– Virág problémája az önbizalomhiányával függ össze. Borzasztóan veszélyes tud lenni, és akár Virág életébe is kerülhet ez az életmód. Egy szerelem húzhatja ki ebből a lehetetlen helyzetből, előbb azonban rá kell jönnie, hogy nem azért fogja valaki megszeretni, ahogy kinéz – magyarázta a színésznő.