Új szereplő a Drága örökösökben: Király Attila három lánynak is meg akar felelni

A 48 éves színész trendi frizurával és szakállal hódít a napi sorozatban. Fotó: Bors/Végh István

Király Attila nem ismerte az RTL Klub napi sorozatát, amikor felkérték a szerepre.– Azért, mert nincs tévém – indokolta a színész, míg a panzió recepcióján várt a jelenetére. – De amikor felhívtak, pontosan tudtam, hogy kik játszanak benne. Például Járó Zsuzsinak nagyon örültem. Különösen amikor kiderült, hogy pont az ő volt férjét fogom játszani. Nagyon régóta ismerjük egymást, Egerben dolgoztunk együtt először, aztán a Vígszínházban.Attila eszméletlen hangját so­kan ismerik, mert ő kölcsönzi többek közt Jack Sparrow kapitánynak A Karib-tenger kalózai című filmsorozatban. Egy másik generáció pontosan tudja, hogy Némó apukája, Pizsi is az ő hangján szólal meg.– És Tom Hardy is, aki a kedvencem – árulja el Attila, majd nevetve hozzáteszi: – A szüleim tehetnek róla, hogy ilyen a hangom. Édesapám Király Levente szegedi színész, az egyetlen vidéki Kossuth-díjas és nemzet színésze. Ő megkérdőjelezhetetlen – mondja büszkén.A 48 éves színész frizurája egészen más, mint amit megszoktak tőle a színházban. Oldalt felnyírt, trendi, ahogy a szakálla is.– Sokat játszom színházban, például ellenszenves nácikat, amihez jól jött, hogy kopasz voltam. De aztán kaptam olyan szerepeket, amikhez nem volt jó. Ez a frizura, ha innen nézed, kopasz, ha onnan, akkor nem. Ennyi – neveti el magát. – Azt, hogy nekem civilben mi áll jól, mit szeretnék, senkit nem érde­kel. Ez a fej a rendezők különböző kéréseiből állt össze. Nekem egyébként mindegy, a lényeg, hogy a gyerekeimnek tetszik. Van három kislányom, ők szá­mítanak.Király Attila lányai, mint az or­gonasípok, kamasztól a karon­ülőig. A legnagyobb tizenhárom és fél, a középső hét és fél éves, a legkisebb hét hónapos. Attila a második házasságában él, felesége is színésznő, Királyné Lapis Erika.