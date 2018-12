Új sztárműsort indít a Magneoton Music Group

A zenei cégcsoport új, saját gyártású sorozatot indít, amely szombatonként 10:00 órakor lesz látható aA debütáló adásban Rúzsa Magdi a vendég, aki nyíltan beszél a múltjáról, az érzéseiről, a vágyairól és a benne élő kettősségről. A műsorból az is kiderül, hogyan birkózott meg a hirtelen jött sikerrel, hol helyezi el magát a zene világában, hogy szokott alkotni és milyen tervei vannak a jövő évre.– Egy olyan műsor volt az álmunk, amiben a művészeink őszintén és saját stílusukban beszélhetnek magukról – amiben nem kell szerkesztési elvekhez, reklámszünetekhez és kötött témákhoz igazodni. Az előadóink élete a zene, meséljenek róla a közönségüknek úgy, ahogy ők szeretnének – árulta el Csontos Noémi Virág, a Magneoton Music Group marketing igazgatója.– A Magneoton már lassan 30 éve Magyarország egyik meghatározó kiadója. A hazai zenei világ megkerülhetetlen és egyben legtehetségesebb előadóival dolgozunk együtt. A Magneoton Spotlightot éppen azért indítjuk el, hogy a nézők ezúttal ne szűrt üzenetet kapjanak, hanem teljes és valós képet lássanak a művészeinkről. A Magneoton fiókja az idei évben az egyik leglátogatottabb csatorna volt a YouTube-on. Boldogság, hogy ezt a közönségerőt ezúttal arra is felhasználhatjuk, hogy a zenék mögött rejlő valódi embereket bemutassuk – tette hozzá a szakember.A Spotlightot a talpraesett Miskovits Marci vezeti, akit láthattunk már több kereskedelmi tévécsatorna képernyőjén, és aki mostanában rapperként is borzolja a kedélyeket.Az első adás beharangozóját mutatjuk is, szombaton pedig elsők között nézhetik meg YouTube csatornánkon a Rúzsa Magdival készült teljes beszélgetést.