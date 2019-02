Új termékkategória a mobilpiacon: megjelent a kihajtható telefon

Új anyagok a kijelzőben:

Többablakos mód: A multitasking célokra tervezett Galaxy Fold nyújtotta virtuális lehetőségek száma korlátlan. A készüléken egyszerre akár három aktív alkalmazás is futhat, így a felhasználók egyszerre böngészhetnek, dolgozhatnak, nézhetnek vagy oszthatnak meg tartalmakat zökkenőmentesen.

Alkalmazásfolytonosság: A Galaxy Fold külső és főképernyője között a felhasználók kreatívan és zökkenőmentesen válthatnak. A készülékre telepített alkalmazások mindkét kijelző használatakor ugyanott jelennek meg, ahová a felhasználó helyezte őket. Amennyiben fotózásra, tartalomelőállításra, képek szerkesztésére kerül sor, érdemes kihajtani a kijelzőt és nagyobb méretben, egyszerűen elvégezni ezeket a műveleteket.

A Samsung együttműködött a Google és az Android fejlesztőivel annak érdekében, hogy a különböző appok és szolgáltatások a Galaxy Fold készüléken is elérhetőek legyenek.

Galaxy Fold Kijelző Fő kijelző: 7.3" QXGA+ Dinamikus AMOLED (4.2:3) Külső kijelző: 4.6" HD+ Super AMOLED (21:9) *A kijelző teljes téglalapként, átlósan mérve, a lekerekített sarkokat nem számítva Kamera Külső kamera 10MP Szelfi kamera, F2.2 Hátlapi tripla kamera 16MP Ultraszéles látószögű kamera, F2.2 12MP Széles látószögű kamera, Dual Pixel AF, OIS, F1.5/F2.4 12MP Telefotó kamera, PDAF, OIS, F2.4, 2X optikai zoom Előlapi duál kamera 10MP Szelfi kamera, F2.2 8MP RGB Mélységérzékelő kamera, F1.9 AP 7nm 64-bit nyolcmagos processzor Memória 12GB RAM(LPDDR4x) , 5 12GB (UFS3.0) *A használható memória kisebb, mint a teljes memória az operációs rendszer és más, az eszközt működtető szoftverek által elfoglalt hely miatt. A tényleges felhasználható memória szolgáltató függvényében eltérhet, és szoftverfrissítések után megváltozhat. *Nincs MicroSD foglalat Akkumulátor 4 ,380mAh (átlagosan)* Vezetékes és vezeték nélküli Gyorstöltés kompatibilitás Vezetékes töltés QC 2.0 és AFC kompatibilitással Vezeték nélküli töltés WPC és PMA kompatibilitással * 4 380 mAh (átlagban) Az akkumulátor kapacitás harmadik fél általi, laboratóriumi teszten mért átlagos értéke. A fenti érték a mérési mintában szereplő akkumulátorok kapacitása közötti eltéréseket figyelembe véve becsült átlagos érték. A minimális kapacitás értéke 4 275 mAh. Az akkumulátor tényleges élettartama a hálózattól, használati szokásoktól és egyéb tényezőktől függően változhat.

„A Samsung új fejezetet ír a mobilinnováció történetében, megváltoztatva mindazt, ami egy okostelefonban megváltoztatható. Kihajtható telefonja egy teljesen új kategóriát alkot, amely az Infinity Flex kijelzőnek köszönhetően korábban soha nem látott funkciókat tesz elérhetővé. A Galaxy Foldot azok számára alkottuk meg, akik egy, a hagyományos okostelefon korlátain túlmutató, prémium kihajtható eszköz képességeit szeretnék megtapasztalni" – mondta el DJ Koh, a Samsung IT és mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke.A Galaxy Fold önmagában egy termékkategória. Egy egészen újfajta mobilélményt jelent, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyre egy hagyományos okostelefonnal nem képesek. A felhasználók most két külön világ legjobb funkcióit kapják egy készülékben, amely kihajtva a Samsung eddigi legnagyobb okostelefon kijelzőjét hozza el. A készülékben megtalálhatók a vállalat első flexibilis kijelző-prototípusának 2011-es bemutatása óta eltelt nyolc év fejlesztései az anyaghasználat, a mérnöki munka és a kijelző-innováció területén.A belső képernyő teljes mértékben kihajtható. Ez a művelet a hajlításnál intuitívabb mozgást és nehezebben megvalósítható innovációt jelent. A Samsung megalkotott egy újfajta polimerréteget és létrehozott egy, az átlagos okostelefonok méreténél 50 százalékkal keskenyebb kijelzőt. Az új anyagnak köszönhetően a Galaxy Fold rugalmas, mégis tartós, időtálló készülék.Annak érdekében, hogy a Galaxy Fold könnyedén és természetesen nyíljon, akár egy könyv, és simán, egy puha kattanással záródjon, a vállalat létrehozott egy több, egymásba illeszkedő fogaskerékkel ellátott, kifinomult forgópántot. A rendszer a sima és elegáns megjelenés érdekében elrejtve található a készüléken.A Samsung a kijelzőtől kezdve a házon át az összes látható és megérinthető elemig mindent átalakított. Az egyszerű feloldás érdekében az ujjlenyomat-olvasó azon az oldalon található, ahol a hüvelykujj természetesen nyugszik. A két akkumulátor és az alkatrészek egyenletesen helyezkednek el a házban, így a Galaxy Fold okostelefon kényelmesen tartható a kézben. Az egyedi színvariánsok, az űrezüst, a kozmoszfekete, a Mars-zöld és az asztrokék, valamint a forgópántba gravírozott kifinomult Samsung logó teszi tökéletesen elegánssá a készülék megjelenését.A kihajtható telefon tervezésekor a még nagyobb teljesítmény és még jobb élmény érdekében az okostelefon-felhasználók igényeit tartották szem előtt. A Galaxy Fold minden pillanatban az aktuális igényeknek megfelelő kijelző méretet nyújtja. Összecsukott állapotban kiválóan alkalmas az egykezes használatra telefonhívásokhoz, üzenetváltáshoz és egyéb aktivitásokhoz, kihajtva pedig korlátlan multitasking lehetőségeket, és még jobb élményt biztosít a prezentációk, a digitális magazinok, a filmek, vagy egyéb videós és AR tartalmak megtekintésekor.A kifejezetten a Galaxy Foldra készített, egyedülálló kezelői felület új lehetőségeket hoz el:A Galaxy Foldot függetlenül attól, hogy munkáról, játékról, vagy tartalmak megosztásáról van szó, a nagy teljesítményt és intenzív terhelést igénylő feladatokhoz tervezték.Nagyobb teljesítmény: A zökkenőmentes működés érdekében, legyen szó akár három alkalmazás egyidejű használatáról, a Galaxy Fold nagy teljesítményű, újgenerációs AP chipkészlettel, 12 GB RAM-mal és a számítógépekhez hasonló teljesítménnyel érkezik. A kifinomult, kettős akkumulátorrendszer megfelel a felhasználói igényeknek. A Galaxy Fold a Vezeték Nélküli Töltésmegosztás megoldásnak köszönhetően egyszerre tudja tölteni a készüléket és egy másik eszközt is, így lehetővé teszi, hogy nyugodtan induljunk útnak akár egyetlen töltővel.Kiváló multimédiás élmény: A Galaxy Foldot szórakozásra tervezték. A Dinamikus AMOLED kijelző magával ragadó látványt, az AKG hangszórók pedig éles, tiszta hangzást biztosítanak, így a kedvenc filmek és az olyan játékok, mint az Asphalt 9 szinte életre kelnek a készüléken.Sokoldalú kamera: Legyen akár nyitott, akár összehajtott állapotban a készülék, a Galaxy Fold kamerája mindig készen áll, hogy rögzítse a pillanatot. A Galaxy Fold kamerarendszere összesen hat lencséből áll, három a készülék hátoldalán, kettő belül, egy pedig a fedőlapon található. Az eszköz a multitasking új szintjét hozza el, videóhívás közben akár más alkalmazásokat is használhatunk egyidejűleg.A Galaxy Fold több mint egy mobileszköz. Belépőt jelent az elmúlt évek során fejlesztett Samsung csatlakoztatott eszközök és szolgáltatások teljes univerzumába, amelyek lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy olyan dolgokat tegyenek meg, amire korábban nem voltak képesek. A Samsung DeX-szel összekapcsolva a számítógépekhez hasonló teljesítményt biztosít. A Bixby új szolgáltatása, a Bixby Rutinok a különböző szokások alapján személyre szabja a napi rutin legfontosabb aktivitásait, a Samsung Knox biztonságban tart minden adatot és információt, a Samsung Health alkalmazás pedig segít megőrizni az egészséget és fittséget. A teljes Galaxy ökoszisztéma segít arra koncentrálni, ami valóban fontos a felhasználók számára.A Galaxy Fold LTE és 5G készülékek világszinten limitált mennyiségben kerülnek forgalomba, Magyarországon a készülékek, annak bejelentésekor még nem lesznek elérhetőek.