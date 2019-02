Újabb elképesztő rekordot döntött a Despacito

Rekordot döntött a Puerto Ricó-i Luis Fonsi Daddy Yankee-vel közös slágere, a Despacito: több mint hatmilliárd alkalommal nézték meg a dal klipjét a YouTube-on.A második helyen Ed Sheeran brit énekes Shape of You című dala áll 4,09 milliárd megtekintéssel, harmadik helyen pedig Wiz Khalifa amerikai rapper See You Again című slágere 4,02 milliárd megtekintéssel - közölte a YouTube.A Despacito két éve jelent meg és vált világslágerré. A YouTube szerint amikor a sláger a csúcson volt, napi 25,7 millió alkalommal klikkeltek a videóra, de jelenleg is még mindig átlag napi 2,8 milliószor nézik meg.