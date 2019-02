Újabb két évad készül a már most is rekordhosszú A Simpson családból

Az amerikai Fox tévétársaság szerdán jelentette be, hogy a 31. és a 32. évadot is megrendelte a szériából, amely így összesen 713 epizódból fog állni - írja a Los Angeles Times című lap internetes oldala.



A sorozat készítője, Matt Groening, a Times című lapnak adott múlt havi interjújában elmondta, hogy még mindig szereti csinálni a szériát és több története is van, amelyet még el akar mondani.



A Simpson család a 2018 áprilisában sugárzott 636. epizóddal nyerte el a leghosszabb ideje futó főműsoridős tévésorozat címét. Simpsonék a Gunsmoke című vadnyugati széria 635 részes csúcsát döntötték meg, a sorozatot 1955 és 1975 között vetítették az amerikai tévék.



Az 1989-es premier óta Simpsonék világhírűvé váltak. Homer és Marge, valamint gyerekeik Springfieldben zajló története nemcsak tartós, hanem többszörösen elismert.



A sorozat mostanáig 33 Emmy-díjat kapott, a 2012-es A Simpson család - Maggie az óvodában című rövidfilmet pedig Oscar-díjra jelölték az animációs rövidfilmek kategóriájában. A családnak csillaga is van a hollywoodi Hírességek sétányán.